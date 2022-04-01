Жена Медведчука обвинила СБУ в пытках мужа

Супруга главы политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила о наличии доказательств применения пыток к арестованным СБУ, в том числе по отношению к ее супругу.«У нас есть серьезные основания предполагать, что в подразделениях СБУ действительно используются пытки для получения желаемых показаний от политзаключенных и неугодных власти людей. Это рассуждение основано на фактах и также установлено на некоторых личных показаниях сотрудников Виктора (Медведчука), которые были задержаны в конце февраля – начале марта. Многие из них сообщают о жестоких физических пытках», – приводятся ее слова в Telegram-канале RT.По словам Марченко, если присмотреться к обнародованным фотоснимкам Медведчука, не останется никаких сомнений в том, что его пытали. «Нет никаких сомнений, что его избивали в первые часы после задержания. На видео... мы также видим синие опухшие уши, что служит также фактором физического насилия», – заявила она.Марченко добавила, что картина выглядит очень тревожно, учитывая желание расправы со стороны украинского президента Владимира Зеленского с политическим лидером оппозиции, а также то, что СБУ находится в непосредственном подчинении президента Украины.В качестве доказательства она привела слова советника главы МВД Вадима Денисенко на следующий день после задержания Медведчука о том, что они собираются «провести максимально быстро судебное заседание... Выбить из него определенные показания».«Это утверждение доказывает желание властей использовать запрещенные физические методы воздействия... Другими словами, они собираются или уже его пытают», – заявила Марченко.Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках. Глава украинского государства предложил обменять Медведчука на пленных украинских военных.Политолог Марат Баширов назвал предложение Зеленского государственным терроризмом, выразив мнение, что в реальности он хочет обменять гражданина своей страны не на простых украинских солдат, а на граждан иностранных государств, которые находятся в Мариуполе.В Кремле напомнили, что Медведчук является иностранным политическим деятелем, он не является гражданином России и не имеет никакого отношения к специальной военной операции РФ на Украине.Квартиры, дома, автомобили и земельные участки Медведчука на Украине были арестованы, а деятельность его партии приостановлена. Марченко также сообщала, что получает угрозы расправы, а потому не имеет возможности разыскать мужа.источник