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Поликлиника горбольницы №4 возобновит работу в понедельник 18 апреля

bot Сегодня, 18:1542Новости
Поликлиника горбольницы №4 возобновит работу в понедельник 18 апреля
Поликлиническое отделение Луганской городской многопрофильной больницы №4 возобновит оказание медицинской помощи с 18 апреля. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Луганска.
Медицинское учреждение приостановило работу в мае 2020 года до особого распоряжения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи взрослому населению Каменнобродского района в полном объеме будет осуществляться в здании поликлиники Луганской городской многопрофильной больницы №4 с 18 апреля 2022 года», — говорится в сообщении.


Поликлиника находится по адресу: улица Ляпина, 2. Красота и здоровье - Сегодня, 17:19 182

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