Поликлиника горбольницы №4 возобновит работу в понедельник 18 апреля
Поликлиническое отделение Луганской городской многопрофильной больницы №4 возобновит оказание медицинской помощи с 18 апреля. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Луганска.
Медицинское учреждение приостановило работу в мае 2020 года до особого распоряжения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
«Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи взрослому населению Каменнобродского района в полном объеме будет осуществляться в здании поликлиники Луганской городской многопрофильной больницы №4 с 18 апреля 2022 года», — говорится в сообщении.
Поликлиника находится по адресу: улица Ляпина, 2. Красота и здоровье - Сегодня, 17:19 182
Медицинское учреждение приостановило работу в мае 2020 года до особого распоряжения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
«Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи взрослому населению Каменнобродского района в полном объеме будет осуществляться в здании поликлиники Луганской городской многопрофильной больницы №4 с 18 апреля 2022 года», — говорится в сообщении.
Поликлиника находится по адресу: улица Ляпина, 2. Красота и здоровье - Сегодня, 17:19 182
Метки: {keywords}