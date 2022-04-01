Поликлиника горбольницы №4 возобновит работу в понедельник 18 апреля

«Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи взрослому населению Каменнобродского района в полном объеме будет осуществляться в здании поликлиники Луганской городской многопрофильной больницы №4 с 18 апреля 2022 года», — говорится в сообщении.