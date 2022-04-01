Россия объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС

Министерство иностранных дел России вызвало к себе главу представительства Евросоюза Маркуса Эдерера и выразило ему протест из-за решения ЕС признать персонами нон грата 19 сотрудников российского представительства при блоке. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.«С российской стороны заявлено об ответственности ЕС за последовательное разрушение создававшейся десятилетиями архитектуры двустороннего диалога и сотрудничества. Указано на необходимость неукоснительного соблюдения Евросоюзом требований Венской конвенции о дипломатических сношениях», — подчеркнули в министерстве.В качестве ответной меры МИД России объявил персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС. Они должны покинуть территорию страны «в ближайшее время».5 апреля на основании решения верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля 19 сотрудников постоянного представительства Российской Федерации при ЕС в Брюсселе были объявлены персонами нон грата. Их обвинили в «участии в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу».Позднее Москва начала принимать ответные шаги на высылку своих дипломатов и санкции. Так, 13 апреля МИД РФ объявил о санкциях в отношении 398 членов палаты представителей Конгресса США и 87 канадских сенаторов.Старшего дипломата посольства Чехии в Москве объявили персоной нон грата.