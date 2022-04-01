Россия объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС
Министерство иностранных дел России вызвало к себе главу представительства Евросоюза Маркуса Эдерера и выразило ему протест из-за решения ЕС признать персонами нон грата 19 сотрудников российского представительства при блоке. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
«С российской стороны заявлено об ответственности ЕС за последовательное разрушение создававшейся десятилетиями архитектуры двустороннего диалога и сотрудничества. Указано на необходимость неукоснительного соблюдения Евросоюзом требований Венской конвенции о дипломатических сношениях», — подчеркнули в министерстве.
В качестве ответной меры МИД России объявил персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС. Они должны покинуть территорию страны «в ближайшее время».
5 апреля на основании решения верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля 19 сотрудников постоянного представительства Российской Федерации при ЕС в Брюсселе были объявлены персонами нон грата. Их обвинили в «участии в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу».
Позднее Москва начала принимать ответные шаги на высылку своих дипломатов и санкции. Так, 13 апреля МИД РФ объявил о санкциях в отношении 398 членов палаты представителей Конгресса США и 87 канадских сенаторов.
Старшего дипломата посольства Чехии в Москве объявили персоной нон грата.
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