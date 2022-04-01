Экипаж гвардейского ракетного крейсера В«МоскваВ» доставлен в Севастополь

Экипаж ракетного крейсера "Москва", затонувшего в результате пожара и детонации боеприпасов, доставлен на главную базу Черноморского флота город Севастополь. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.По данным источника, эвакуированный с крейсера экипаж прибыл в Севастополь, при этом никаких подробностей не сообщается. Информации о том, есть ли среди экипажа раненые или погибшие, нет. До сих пор никаких официальных заявлений от военного ведомства по этому поводу не было, видимо, сначала последует "разбор полетов". Последним было сообщение о затоплении корабля.Флагман Черноморского флота, гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Москва" пострадал от пожара в ночь на 14 апреля. Возгорание привело к детонации боеприпасов, но корабль оставался на плаву. Экипаж с крейсера был эвакуирован на находящиеся рядом корабли Черноморского флота. Позднее появилась информация, что крейсер буксируют в ближайший порт, это же подтвердили американцы, внимательно наблюдавшие за кораблем.Вечером в четверг Минобороны распространило сообщение, что "Москва" затонула во время шторма, причиной стали полученные при детонации боеприпасов пробоины. Других подробностей до сих пор нет.Версий случившего пожара с детонацией боеприпасов множество, от морской мины и противокорабельной ракеты в борт, до не сработавшей противопожарной системы корабля. У каждой есть свои сторонники и противники. Стоит отметить, что потеря флагмана Черноморского флота не повлияет на ход проведения военной спецоперации на Украине, но выводы из этого должны последовать. Какие они будут, покажет время.Крейсер "Москва" был заложен на стапеле Николаевского судостроительного завода имени 61 коммунара в 1976 году как ракетный крейсер "Слава", являлся головным в серии ракетных крейсеров проекта 1164 "Атлант". Спущен на воду 27 июля 1979 г., введен в строй в 1983 году. Погиб 14 апреля 2022 года.источник