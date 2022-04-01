В Мариуполе предотвратили прорыв украинской колонны к "Азовстали"

В Мариуполе объединенная группировка России и ДНР предотвратила попытку колонны украинских военных прорваться к "Азовстали", передает РИА Новости.Время от времени украинские боевики пытаются вырваться из города или, наоборот, пробиться к "Азовстали" — либо небольшими диверсионными группами, либо колоннами с техникой.Так, сегодня бойцы ДНР рассказали, что около 200 человек с техникой пытались прорваться к заводу по Итальянской улице. Подразделения российской армии и ДНР не позволили это сделать — по словам военных, колонна до завода не дошла. Эта информация уточняется.Объединенная группировка окружила Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Большую его часть уже удалось взять под контроль, сегодня Минобороны сообщило о полном освобождении от боевиков территории металлургического комбината имени Ильича.Боестолкновения продолжаются в основном в районе завода "Азовсталь", где укрывается значительная часть националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.источник