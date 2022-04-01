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Вертолетчики Росгвардии уничтожили группу украинских диверсантов

root Сегодня, 12:1544Новости
Вертолетчики Росгвардии уничтожили группу украинских диверсантов

Группа вертолетчиков Росгвардии уничтожила разведывательно-диверсионную группу и три единицы военной техники в тылу противника на Украине.
Как уточнила пресс-служба ведомства, авиационная группа осуществила скрытный подлет и нанесли удар по обнаруженным силам украинских националистов.
В ходе авиационного удара была ликвидирована разведывательно-диверсионная группа противника. Помимо этого, удалось уничтожить три единицы военной техники.
В ведомстве отметили, что экипажи вылетают ежедневно для выполнения служебно-боевых задач. При этом им приходится летать на малых высотах, поскольку так «легче идентифицировать цели и вовремя заметить замаскированные позиции противника».
«Полеты в боевой обстановке требуют предельной концентрации от всего экипажа и быстрой реакции в случае изменения обстановки», — говорится в сообщении.

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