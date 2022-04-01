Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Треть жителей Луганщины не покинули свои дома и живут под обстрелами

verter Сегодня, 12:3039Новости
Треть жителей Луганщины не покинули свои дома и живут под обстрелами
По меньшей мере треть жителей Луганской области по разным причинам не смогла покинуть свои дома. Некоторые из них фактически живут в бомбоубежищах. Об этом заявили в пресс-службе Луганской ОГА.
Горячее питание, медицинские услуги и психологическую поддержку мирным жителям круглосуточно оказывают волонтеры, в том числе из Общества Красного Креста Украины.

Как рассказала глава Луганской ОО Общества Красного Креста Украины Ольга Кудаева, в марте и апреле продуктовые наборы получили 5645 человек, также роздано более 2800 буханок хлеба. Кроме того, в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций (ООН) и ее партнерами доставлена ??гуманитарная помощь для 17 тыс. жителей Северодонецка, которые находятся в очень тяжелом положении.
Треть жителей Луганщины не покинули свои дома и живут под обстрелами
Также в ЛОГА сообщили, что, по официальным данным, более 30 тыс. человек покинули Луганщину, спасаясь от войны. Новости Региона - Сегодня, 12:00 94

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: