Треть жителей Луганщины не покинули свои дома и живут под обстрелами



Горячее питание, медицинские услуги и психологическую поддержку мирным жителям круглосуточно оказывают волонтеры, в том числе из Общества Красного Креста Украины.



Как рассказала глава Луганской ОО Общества Красного Креста Украины Ольга Кудаева, в марте и апреле продуктовые наборы получили 5645 человек, также роздано более 2800 буханок хлеба. Кроме того, в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций (ООН) и ее партнерами доставлена ??гуманитарная помощь для 17 тыс. жителей Северодонецка, которые находятся в очень тяжелом положении.



Также в ЛОГА сообщили, что, по официальным данным, более 30 тыс. человек покинули Луганщину, спасаясь от войны. Новости Региона - Сегодня, 12:00 94 По меньшей мере треть жителей Луганской области по разным причинам не смогла покинуть свои дома. Некоторые из них фактически живут в бомбоубежищах. Об этом заявили в пресс-службе Луганской ОГА.Горячее питание, медицинские услуги и психологическую поддержку мирным жителям круглосуточно оказывают волонтеры, в том числе из Общества Красного Креста Украины.Как рассказала глава Луганской ОО Общества Красного Креста Украины Ольга Кудаева, в марте и апреле продуктовые наборы получили 5645 человек, также роздано более 2800 буханок хлеба. Кроме того, в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций (ООН) и ее партнерами доставлена ??гуманитарная помощь для 17 тыс. жителей Северодонецка, которые находятся в очень тяжелом положении.Также в ЛОГА сообщили, что, по официальным данным, более 30 тыс. человек покинули Луганщину, спасаясь от войны. Новости Региона - Сегодня, 12:00 94

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