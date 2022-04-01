Ракетный удар нанесён по военному аэродрому в городе Александрия Кировоградской области

Украинские власти сообщают о «ночных прилётах» ракет по очередному военному объекту, который продолжал функционировать в центральной части страны. В сводках говорится о том, что под ракетный удар российских Вооружённых сил попал военный аэродром в городе Александрия. Этот город расположен в Кировоградской области.Информацию о нанесении удара по аэродрому Александрии подтверждает местный градоначальник Сергей Кузьменко, публикуя соответствующий пост в социальной сети.По его словам, ракетный удар по инфраструктуре аэродрома был нанесён примерно в половине одиннадцатого вечера 15 апреля.Кузьменко:Продолжаются аварийно-спасательные работы.Александрия с населением около 80 тысяч человек находится примерно в 75 км к востоку от города Кропивницкий (декоммунизированный Кировоград) и в 160 км к западу от Днепра (декоммунизированный Днепропетровск).По некоторым данным, аэродром в кировоградской Александрии использовался главным образом нацгвардией Украины. Известно, что в 2021 году на аэродроме размещались несколько ударных вертолётов Ми-24.На данный момент нет информации о том, какой конкретно ущерб нанесён инфраструктуре и военной технике, находившейся на этом объекте.