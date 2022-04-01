Справка ВПЛ: какие льготы и обязательства возникают у переселенца
Украинцы, которые выехали из опасных с военной точки зрения регионов, прибыв на новое место, могут встать на учет как внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и получить справку ВПЛ. Однако данный документ предоставляет переселенцу не только право на льготы, но и обязует к выполнению определенных требований. Об этом рассказали правозащитники проекта «Юридический советчик для ВПЛ» («Юридичний порадник для ВПО»), передает «Дом».
Юристы акцентировали, что получение справки о взятии на учет ВПЛ — это право переселенцев, а не их обязанность.
Оформление такого документа не запрещает гражданам Украины уезжать за пределы страны. Однако следует иметь в виду, что действие справки может быть отменено в случае, если переселенец выехал на постоянное место жительства за границу.
Кроме того, согласно ст. 12 закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», в любое время после получения справки о взятии на учет ВПЛ можно от нее отказаться путем подачи соответствующего заявления в орган социальной защиты населения по месту учета.
Льготы.
Справка о взятии на учет ВПЛ предоставляет следующие льготы:
1) защита и льготы для детей-переселенцев:
право на первоочередное зачисление в государственные (коммунальные) учреждения дошкольного образования (постановление Кабмина от 27.01.2021 № 86);
право на бесплатное горячее питание в государственных и коммунальных заведениях дошкольного, общего среднего образования и других учебных заведениях, осуществляющих образовательную деятельность на определенном уровне (уровнях) полного общего среднего образования (постановление Кабмина от 24.03.2021 № 305);
право на продолжение получения определенного образовательного уровня (дошкольного, школьного, средне-специального, высшего образования), а также получение детьми-ВПЛ, обучающимися на «бюджете», государственной целевой поддержки, в т.ч. выплату социальной стипендии (постановление Кабмина от 28.12.2016 № 1045);
право на оздоровление и отдых за счет государства, местных бюджетов, средств предприятий, учреждений и организаций, профессиональных союзов и фондов, добровольных взносов юридических и физических лиц, других источников, незапрещенных законодательством (ст. 24 Закона Украины «Об оздоровлении и отдыхе детей»);
2) помощь в жилищных вопросах:
право на пособие на проживание для отдельных категорий ВПЛ ежемесячно в течение действия военного положения в размере: 3000 грн — на каждого ребенка, каждое лицо с инвалидностью в составе семьи и 2000 грн — для других членов семьи (детали по ссылке);
право оформлять субсидию по фактическому месту жительства в упрощенном порядке, подавая в орган социальной защиты населения только заявление и декларацию установленного образца. Никакие договоры аренды жилья, письменные разрешения от хозяина квартиры/дома или справки с места жительства при этом не требуются;
право на участие в различных жилых программах, например «Доступное жилье», «Собственный дом», «Ипотека под 3%". Кроме того, справка о взятии на учет ВПЛ позволяет встать на квартирный учет и вселиться во временное жилье;
3) занятость и самозанятость:
право прекратить трудовые отношения и зарегистрироваться безработными в упрощенном порядке. Так, переселенцы, получившие справку ВПЛ, в отсутствие документов, необходимых для предоставления статуса безработного, получают статус безработного без требований, применяемых при обычной процедуре (детали по ссылке);
право на регистрацию как ФЛП по месту временного проживания и т.п.;
4) доступ к гуманитарной и благотворительной помощи: например, финансовой от УВКБ ООН и ЮНИСЕФ.
Обязанности.
Вместе с тем переселенцы, получившие справку ВПЛ, обязаны:
в случае переезда на новый адрес — обратиться в орган социальной защиты населения в течение 10 дней со дня прибытия на новое местожительство для обновления информации в «справке переселенца»;
в случае добровольного возвращения в покинутое жилье — уведомить орган социальной защиты населения по месту получения справки не позднее чем за 3 дня до дня отъезда.
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Юристы акцентировали, что получение справки о взятии на учет ВПЛ — это право переселенцев, а не их обязанность.
Оформление такого документа не запрещает гражданам Украины уезжать за пределы страны. Однако следует иметь в виду, что действие справки может быть отменено в случае, если переселенец выехал на постоянное место жительства за границу.
Кроме того, согласно ст. 12 закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», в любое время после получения справки о взятии на учет ВПЛ можно от нее отказаться путем подачи соответствующего заявления в орган социальной защиты населения по месту учета.
Льготы.
Справка о взятии на учет ВПЛ предоставляет следующие льготы:
1) защита и льготы для детей-переселенцев:
право на первоочередное зачисление в государственные (коммунальные) учреждения дошкольного образования (постановление Кабмина от 27.01.2021 № 86);
право на бесплатное горячее питание в государственных и коммунальных заведениях дошкольного, общего среднего образования и других учебных заведениях, осуществляющих образовательную деятельность на определенном уровне (уровнях) полного общего среднего образования (постановление Кабмина от 24.03.2021 № 305);
право на продолжение получения определенного образовательного уровня (дошкольного, школьного, средне-специального, высшего образования), а также получение детьми-ВПЛ, обучающимися на «бюджете», государственной целевой поддержки, в т.ч. выплату социальной стипендии (постановление Кабмина от 28.12.2016 № 1045);
право на оздоровление и отдых за счет государства, местных бюджетов, средств предприятий, учреждений и организаций, профессиональных союзов и фондов, добровольных взносов юридических и физических лиц, других источников, незапрещенных законодательством (ст. 24 Закона Украины «Об оздоровлении и отдыхе детей»);
2) помощь в жилищных вопросах:
право на пособие на проживание для отдельных категорий ВПЛ ежемесячно в течение действия военного положения в размере: 3000 грн — на каждого ребенка, каждое лицо с инвалидностью в составе семьи и 2000 грн — для других членов семьи (детали по ссылке);
право оформлять субсидию по фактическому месту жительства в упрощенном порядке, подавая в орган социальной защиты населения только заявление и декларацию установленного образца. Никакие договоры аренды жилья, письменные разрешения от хозяина квартиры/дома или справки с места жительства при этом не требуются;
право на участие в различных жилых программах, например «Доступное жилье», «Собственный дом», «Ипотека под 3%". Кроме того, справка о взятии на учет ВПЛ позволяет встать на квартирный учет и вселиться во временное жилье;
3) занятость и самозанятость:
право прекратить трудовые отношения и зарегистрироваться безработными в упрощенном порядке. Так, переселенцы, получившие справку ВПЛ, в отсутствие документов, необходимых для предоставления статуса безработного, получают статус безработного без требований, применяемых при обычной процедуре (детали по ссылке);
право на регистрацию как ФЛП по месту временного проживания и т.п.;
4) доступ к гуманитарной и благотворительной помощи: например, финансовой от УВКБ ООН и ЮНИСЕФ.
Обязанности.
Вместе с тем переселенцы, получившие справку ВПЛ, обязаны:
в случае переезда на новый адрес — обратиться в орган социальной защиты населения в течение 10 дней со дня прибытия на новое местожительство для обновления информации в «справке переселенца»;
в случае добровольного возвращения в покинутое жилье — уведомить орган социальной защиты населения по месту получения справки не позднее чем за 3 дня до дня отъезда.
Школа выживания - Сегодня, 14:00 3
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