В Луганске через две недели запустят междугородний автобус до Старобельска



«Сейчас оформляются документы на еще один междугородний маршрут, это Луганск — Старобельск, который в ближайшее время будет запущен. В течение двух-трех недель мы его запустим», — отметили в пресс-службе.



В Луганске планируют в ближайшее время запустит новый междугородный автобусный маршрут Луганск — Старобельск. Об этом сообщила пресс-служба автовокзала Луганска.Новости Региона - Сегодня, 13:33 96