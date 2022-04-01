Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

В Луганске через две недели запустят междугородний автобус до Старобельска

robot Сегодня, 14:000Новости
В Луганске через две недели запустят междугородний автобус до Старобельска
В Луганске планируют в ближайшее время запустит новый междугородный автобусный маршрут Луганск — Старобельск. Об этом сообщила пресс-служба автовокзала Луганска.

«Сейчас оформляются документы на еще один междугородний маршрут, это Луганск — Старобельск, который в ближайшее время будет запущен. В течение двух-трех недель мы его запустим», — отметили в пресс-службе.
Новости Региона - Сегодня, 13:33 96

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: