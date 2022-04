США экспроприируют 100 миллиардов долларов России

В Америке обсуждают вопросы, как и на основании чего Джо Байден мог бы экспроприировать валютные резервы России, которые наш Центральный банк хранил в Соединенных штатах. По некоторым сведениям, российские резервы могут составлять до 100 миллиардов долларов.Сегодня с правовым обоснованием экспроприации выступила The New York Times, в которой гарвардский предподаватель с 50-летним стажем преподавания конституционного права в Гарварде вместе со своим студентом делятся мыслями по этому поводу.С арестованной собственностью граждан России в Америке планируют поступить в соответствии с законопроектом "Об аресте имущества для реконструкции Украины". С этой целью на законодательном уровне будет разрешена конфискация. Далее эту собственность (финансы, движимое и недвижимое имущество) планируют выставить на торги, а вырученные деньги направить в том числе на оружие для ВСУ, поддержке беженцев, "противодействие интернет-цензуре российских властей" и т.д.При этом любопытно, что вся территория Евросоюза теперь по сути является американской, например, в Испании по запросу США конфискована яхта Виктора Вексельберга. Обоснование такое: "Вексельберг и лица, работающие от его имени, продолжали осуществлять платежи в долларах США через банки США для поддержки и технического обслуживания Tango и его владельцев, в том числе оплата проживания в декабре 2020 года на роскошном курорте на водной вилле на Мальдивах и плата за швартовку яхты".Юристы в The New York Times утверждают, что для конфискации средств России нет никаких препятствий, и ссылаются на то, что:- В 2003 году президент Джордж Буш конфисковал около 1,7 миллиарда долларов из иракских средств, находящихся в американских банках;- В 2012 году Конгресс предоставил замороженные активы иранского центрального банка для урегулирования судебных исков с семьями тех, кто погиб в результате терактов в Иране;- В 2019 году администрация Трампа предоставила находящемуся в изгнании лидеру оппозиции Хуану Гуайдо некоторые замороженные активы венесуэльского центрального банка;- в феврале этого года администрация Байдена начала процесс ликвидации активов несуществующего афганского центрального банка на сумму около 7 миллиардов долларов вместо того, чтобы передать их талибам.Конфискацию у России ее валютных резервов гарвардский профессор предлагает обосновать, например, соответствующим разделом Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, принятого в 1977 году. С другой стороны, они обращаются к судебной практике Верховного суда США, которая использовалась при рассмотрении дел против других государств.Таким образом, юристы предлагают наказать как Россию, так ее граждан и компании, согласно перечисленным законам.Безусловно, эти обоснования конфискации могут стать предложениями для соответствующих законодательных инициатив российских депутатов.источник