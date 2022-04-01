Россия обыгрывает санкции Запада перенастройкой энергетического экспорта

«Нефть, например, можно на портах Балтийского моря грузить в танкеры и отправлять на те же азиатские рынки в летний период по Северному морскому пути, а в другое время года – по Суэцкому каналу. В данном случае с логистикой и мощностью отечественных портов проблем не возникает – мы можем вывозить всю произведенную нефть. Это подтверждалось временным выходом из строя трубопровода «Дружба» в 2019 году», - считает собеседник ФБА «Экономика сегодня».

«Недочеты по угольному направлению можно решить за счет транспортировки топлива сухогрузами в Азию и на Юг. Но экономически целесообразно рассмотреть вариант расширения пропускной способности железной дороги, которая забита углем – именно по ней ресурс идет в Азиатско-Тихоокеанский регион. Сейчас следует понять, на сколько можно расширить Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали», - пояснил собеседник агентства.

«Главная проблема – это газ, потому что основной рынок сбыта находится в Европе. Именно туда ведут многие отечественные газопроводы, которые развернуть на другие рынки невозможно. В качестве дополнения к этому выступает малое количество СПГ-заводов для западносибирского газа. Те, что построены на Сахалине и Ямале, работают на своей ресурсной базе и на собственных месторождениях», - рассуждает эксперт.

Россия готовится переориентировать экспорт энергоресурсов с Запада на рынки Юга и Востока. Какую инфраструктуру в первую очередь подготовят отечественные компании, рассказывает ФБА «Экономика сегодня».Президент РФ заявил о необходимости диверсифицировать экспорт с перспективным сокращение поставок энергоресурсов в западном направлении. В связи с этим компаниям поручено постепенно переориентироваться на быстро растущие рынки Юга и Востока, а также простимулировать внутренний спрос на энергоресурсы для снижения цен там, где это возможно.Стабильная российская «нефтянка»Прежде всего российский лидер имел ввиду газовые проекты, поскольку нефтяные и угольные сложно назвать проблематичными из-за легкости транспортировки, прокомментировал заявление Владимира Путина ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.Однако и в этом случае можно оптимизировать уже действующие механизмы. Например, российским участникам рынка следует рассмотреть методику поставок с экономической точки зрения, то есть увеличить пропускную способность нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) протяженностью 4740 километров.Трубопровод, оператором которого выступает «Транснефть», идет от города Тайшет в Иркутской области до нефтеналивного порта Козьмино в заливе Находка. соединяя месторождения Западной и Восточной Сибири с рынками Азии и Соединенных Штатов Америки.Угольные перспективыОстрая из проблем для российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК), по мнению президента Владимира Путина, возникает из-за нарушения логистики экспортных поставок из-за действий недружественных стран.Но эксперт Игорь Юшков отмечает, что кроме логистических затруднений из-за санкций энергетический комплекс России испытывает и по другим причинам. Например, отсутствие четких схем экспорта в новых условиях. Поэтому в перспективе следует рассмотреть ускорение реализации железнодорожных и трубопроводных инфраструктурных проектов, как и поручал президент.Между тем, «попытки западных стран выдавить российских поставщиков, заместить энергоресурсы альтернативными поставками», заявлял ранее российский лидер, «неизбежно отразятся на всей мировой экономике», а «последствия такого шага могут стать весьма болезненными в первую очередь для самих инициаторов такой политики».По его словам, нужно «принимать во внимание эти метания и постоянно скачущую линию поведения некоторых зарубежных стран, но руководствоваться и сейчас, и на годы вперед своими собственными интересами».Газовая модернизацияРанее из-за потери надежности западными валютами Россия перевела расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли. Теперь покупатели обязаны открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа, поставленного с 1 апреля 2022 года. В случае неисполнения оплаты Москва расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Ряд стран G7 и Европейского союза сочли требование РФ нарушением контрактов.Переориентация газового сектора на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, уверен Игорь Юшков, требует создания новой инфраструктуры. При этом России не придется решать проблему с нуля – у нее уже есть «Сила Сибири – 2» на 50 млрд кубических метров. Трубопровод позволит транспортировать голубое топливо из западносибирских месторождений транзитом через Монголию в Китай.Однако для полноценного перехода к другим потребителям участникам сектора придется озадачиться строительством крупнотоннажных СПГ-заводов без использования иностранного оборудования и с внедрением отечественных разработок для сжижения газа по типу «Арктического каскада».Очевидным становится то, что Россия способна преодолеть «болезни роста» и приступить к реализации масштабных проектов через строительство нескольких некрупных очередей для выхода на максимальные объемы. Для этого есть все необходимые ресурсы и возможности, материализовать которые получится и под западноевропейским санкционным давлением.Александра Мельник