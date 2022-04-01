Немецкий чиновник: Германия лишь поставляет Киеву оружие, а не участвует в боевых действиях

Отправка на Украину тяжелых вооружений из ФРГ якобы не может являться военной деятельностью против России. А поддержка Киева путем снабжения оружием не считается вступлением в войну.Такое мнение высказал министр юстиции ФРГ Марко Бушман в интервью журналистам немецкой газеты Welt am Sonntag.Если следовать его логике, то Германия лишь поставляет Киеву оружие, а не участвует в боевых действиях против России. То есть у Москвы по этому поводу якобы не может быть к Берлину никаких претензий.Немецкий чиновник отмечает, что Устав ООН считает недопустимыми любые войны, кроме оборонительных. По мнению Бушмана, именно таков характер боевых действий вооруженных формирований Украины. А любое государство, поставляющее ей оружие, якобы не становится в результате этого участвующим в конфликте на одной из сторон."Поддержка страны путем передачи ей вооружения не может сделать ФРГ стороной войны",- утверждает министр.Бушман подчеркивает, что такие рассуждения не являются лишь его личным мнением, это официальная позиция правительства Германии.Собственно, среди немецких властей далеко не все стремятся помогать Киеву оружием и военной техникой. К примеру, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек ответил отказом на предложение передать киевскому режиму бронетехнику. А премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, в отличие от Бушмана, заявил, что Берлин не должен поставлять Зеленскому тяжелое вооружение, так как это превращает его в участника конфликта.источник