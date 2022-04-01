Правительство призывает украинцев выращивать овощи на клумбах вместо цветов
В Украине хватает собственных запасов продовольствия. Кроме того, недостающие продукты питания завозятся из-за границы. Правительство максимально упростило схему ввоза импортных товаров в нашу страну. Однако, несмотря на это, цены на продукты будут расти. Причем на некоторые виды продовольствия они взлетят уже очень скоро.
Такие неутешительные прогнозы дают многие эксперты. В частност, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что главная причина роста цен на продовольствие — это удорожание логистики. Из-за войны многие логистические связи продовольственных поставок разорваны. Усложнились маршруты, по которым доставляются товары первой необходимости. В стране — масса взорванных мостов, разрушенных дорог, блокпостов и просто небезопасных маршрутов. Все это усложняет маршруты и удлиняет время доставки грузов.
В первую очередь взлетят цены на ранние овощи
Ранние овощи на украинский потребительский рынок либо поступают из украинских теплиц, либо прибывают по морю из-за границы. Морской путь сейчас заблокирован. Поэтому доставить эту продукцию по морю невозможно. А украинские тепличные хозяйства также не работают.
«Сегодня на Закарпатье парника нет, ни на Херсонщине, ни в Запорожской области ранних овощей в этом году не будет. Есть проблемы с Николаевщиной, Одесской областью... Правительство осознает, что на сегодняшний день во-первых, логистические пути усложнены, во-вторых, места производства овощей имеют проблемы. Традиционно овощная группа у нас Херсонщина, но она сегодня в неподконтрольна», — говорит Олег Пендзин.
Украинцев призывают выращивать овощи на клумбах вместо цветов
Вовсе не случайно правительство сегодня обратилось к украинцам с просьбой выращивать овощи на приусадебных участках и даже на клумбах вместо цветов. Видимо, ситуация с овощной группой предвидится очень сложная. Поэтому цены на ранние овощи будут в Украине очень высокими. Есть надежда, что они снизятся с наступлением сезона сбора овощей. Однако прошлогодними они в любом случае не будут, поскольку основные зоны отечественного овощеводства в этом году не засеяны.
Существенно вырастет цена на хлеб
Пока цены на хлеб в Украине удается удерживать благодаря тому, что фактически нет экспорта зерна из Украины. Оно все либо заблокировано в портах, либо хранится на складах. Из-за того, что нет поставок зерна из Укрианы, цены на зерно на мировом рынке уже выросли на 70%.
Однако, стоит лишь разблокировать порты и открыть пути экспортным поставкам, как в Украине начнут расти цены на хлеб. Получится эффект сообщающихся сосудов: уровень цен на мировом рынке будет снижаться, а у нас они, наоборот, будут расти.
«Только поедет зерно, у нас сразу начнет расти цена на зерновые внутри страны, она будет выравниваться. В мире она упадет, а у нас пойдет вверх. То есть, будет серьезная основа для роста цены на хлеб», — прогнозирует эксперт.
Он также согласен с прогнозом инфляции, который дает НБУ на 2022 год. Судя по всему, на более низкий показатель украинцам не стоит рассчитывать.
Такие неутешительные прогнозы дают многие эксперты. В частност, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что главная причина роста цен на продовольствие — это удорожание логистики. Из-за войны многие логистические связи продовольственных поставок разорваны. Усложнились маршруты, по которым доставляются товары первой необходимости. В стране — масса взорванных мостов, разрушенных дорог, блокпостов и просто небезопасных маршрутов. Все это усложняет маршруты и удлиняет время доставки грузов.
В первую очередь взлетят цены на ранние овощи
Ранние овощи на украинский потребительский рынок либо поступают из украинских теплиц, либо прибывают по морю из-за границы. Морской путь сейчас заблокирован. Поэтому доставить эту продукцию по морю невозможно. А украинские тепличные хозяйства также не работают.
«Сегодня на Закарпатье парника нет, ни на Херсонщине, ни в Запорожской области ранних овощей в этом году не будет. Есть проблемы с Николаевщиной, Одесской областью... Правительство осознает, что на сегодняшний день во-первых, логистические пути усложнены, во-вторых, места производства овощей имеют проблемы. Традиционно овощная группа у нас Херсонщина, но она сегодня в неподконтрольна», — говорит Олег Пендзин.
Украинцев призывают выращивать овощи на клумбах вместо цветов
Вовсе не случайно правительство сегодня обратилось к украинцам с просьбой выращивать овощи на приусадебных участках и даже на клумбах вместо цветов. Видимо, ситуация с овощной группой предвидится очень сложная. Поэтому цены на ранние овощи будут в Украине очень высокими. Есть надежда, что они снизятся с наступлением сезона сбора овощей. Однако прошлогодними они в любом случае не будут, поскольку основные зоны отечественного овощеводства в этом году не засеяны.
Существенно вырастет цена на хлеб
Пока цены на хлеб в Украине удается удерживать благодаря тому, что фактически нет экспорта зерна из Украины. Оно все либо заблокировано в портах, либо хранится на складах. Из-за того, что нет поставок зерна из Укрианы, цены на зерно на мировом рынке уже выросли на 70%.
Однако, стоит лишь разблокировать порты и открыть пути экспортным поставкам, как в Украине начнут расти цены на хлеб. Получится эффект сообщающихся сосудов: уровень цен на мировом рынке будет снижаться, а у нас они, наоборот, будут расти.
«Только поедет зерно, у нас сразу начнет расти цена на зерновые внутри страны, она будет выравниваться. В мире она упадет, а у нас пойдет вверх. То есть, будет серьезная основа для роста цены на хлеб», — прогнозирует эксперт.
Он также согласен с прогнозом инфляции, который дает НБУ на 2022 год. Судя по всему, на более низкий показатель украинцам не стоит рассчитывать.
Новости Украины - Сегодня, 18:00 0
«НБУ ожидает, что инфляция будет где-то 20%. Я соглашаюсь. Продовольственная группа точно на 22-23% вырастет за год», — поделился Олег Пендзин.
«НБУ ожидает, что инфляция будет где-то 20%. Я соглашаюсь. Продовольственная группа точно на 22-23% вырастет за год», — поделился Олег Пендзин.
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