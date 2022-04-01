Правительство призывает украинцев выращивать овощи на клумбах вместо цветов



«Сегодня на Закарпатье парника нет, ни на Херсонщине, ни в Запорожской области ранних овощей в этом году не будет. Есть проблемы с Николаевщиной, Одесской областью... Правительство осознает, что на сегодняшний день во-первых, логистические пути усложнены, во-вторых, места производства овощей имеют проблемы. Традиционно овощная группа у нас Херсонщина, но она сегодня в неподконтрольна», — говорит Олег Пендзин.





«Только поедет зерно, у нас сразу начнет расти цена на зерновые внутри страны, она будет выравниваться. В мире она упадет, а у нас пойдет вверх. То есть, будет серьезная основа для роста цены на хлеб», — прогнозирует эксперт.





«НБУ ожидает, что инфляция будет где-то 20%. Я соглашаюсь. Продовольственная группа точно на 22-23% вырастет за год», — поделился Олег Пендзин.

