ПриватБанк фактически лишил украинцев шанса на спасение собственных денег
ПриватБанк ввел новые ограничения для украинцев — отныне они смогут положить на Revolut (система для расчетов по всему миру с минимальными ограничениями и комиссиями, и с управлением через онлайн-сервисы) не более 30 000 гривен в месяц.
А ведь эта система как никогда актуальна не только для миллионов украинцев, выехавших из страны за границу, но и для тех, кто хочет законно вывести деньги со своих счетов.
Впрочем, в самом банке объясняют нововведение благими целями — якобы в военное время проведение подобных денежных операций требует дополнительного внимания, а ограничение внесения средств на Revolut минимизирует финансовые риски украинцев.
Думаем, украинцы оценят, как государственный ПриватБанк фактически лишил их шанса на спасение собственных денег. Новости Украины - Сегодня, 19:45 7
А ведь эта система как никогда актуальна не только для миллионов украинцев, выехавших из страны за границу, но и для тех, кто хочет законно вывести деньги со своих счетов.
Впрочем, в самом банке объясняют нововведение благими целями — якобы в военное время проведение подобных денежных операций требует дополнительного внимания, а ограничение внесения средств на Revolut минимизирует финансовые риски украинцев.
Думаем, украинцы оценят, как государственный ПриватБанк фактически лишил их шанса на спасение собственных денег. Новости Украины - Сегодня, 19:45 7
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