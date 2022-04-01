Стало известно, кто и как может увеличить свою пенсию



«Тогда в стаж дополнительно отнесут период со дня пребывания на инвалидности до дня достижения пенсионного возраста. В этом случае общий стаж составит более 30 лет, а выплата с 1 марта — около 2300 гривен«, — посоветовал специалист.



В связи с обновленной пенсионной реформой, пенсионный возраст в Украине увеличен. В 2022 году в возрасте 60 лет выйти на пенсию могут те, у кого есть 29 лет стажа. В следующем году нужно будет иметь уже 30 лет стажа. Так, стаж будет увеличиваться на 1 год вплоть до 2028 года включительно. Конечно, у кого нет нужного количества наработанных лет, могут претендовать на минимальную выплату размером в 2100 грн. Но можно ли получать больше? А тем более если доработать необходимое количество лет не выходит из-за состояния здоровья. Редакция издания «На пенсии” пишет, что можно.Эксперты рассказали ей об одной «хитрости”В редакцию написала женщина, которая впервые трудоустроилась еще в 1976 году. В 2002 году у нее случился инсульт в результате чего она получила инвалидность 3-й группы. Сейчас женщина претендует на пенсию в размере 2100 гривен, но хотела бы получать больше. В Пенсионном фонде ей сказали, что перерасчет возможен, если она официально доработает еще три года (сейчас у женщины стаж 26 лет). Трудоустроиться официально пока невозможно, так есть ли другие варианты? На это редакция издания «На пенсии” посоветовала женщине оформить пенсию по инвалидности, добавив следующее.Возможно, это возьмет на вооружение еще кто-то из людей, у которых ситуация аналогичная.Изменены правила получения пенсий на неподконтрольных территорияхДобавим также об изменении правил получения пенсий на неподконтрольных территориях или там где ведутся тяжелые бои. Все деньги будут переведены на счета Ощадбанка. У кого есть карта Ощадбанка, смогут получать пенсию сразу же на нее. Всем остальным нужно в течение трех месяцев обратиться в любое отделение Ощадбанка на территории Украины и забрать деньги. Дополнительно следует предъявить паспорт и идентификационный код. Новости Украины - Сегодня, 19:00 212