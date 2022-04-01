В Минобороны России назвали цифру потерь ВСУ за время спецоперации

«Напомню, что в Мариуполе на момент его окружения 11 марта находились: 36-я отдельная бригада морской пехоты, 109-я бригада территориальной обороны, 503-й отдельный батальон морской пехоты, рота 53-й отдельной механизированной бригады, подразделения 17-й противотанковой бригады, нацистские формирования „Азов“, „Айдар“, „Правый сектор“, подразделения полиции и госпогранслужбы, а также иностранные наёмники», — доложил генерал.

«По их свидетельствам, общая численность укрывшихся на „Азовстали“ украинских военнослужащих, нацистов и иностранных наёмников не превышает 2,5 тысячи человек. Таким образом на 16 апреля только в Мариуполе потери украинской группировки составили более 4000 человек. Поэтому недавние заявления Зеленского западным СМИ, что безвозвратные потери украинских военных за время операции составляют якобы 2,5−3 тысячи, — обычная для него ложь», — заявил Конашенков.

Вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков нацистского формирования «Азов», иностранных наёмников и украинских войск.Об этом на вечернем брифинге 16 апреля рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, остатки украинской группировки в настоящий момент полностью заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь». Единственный их шанс спасти свои жизни — добровольно сложить оружие и сдаться.Таким образом, общая численность данной группировки составляла порядка 8 тысяч 100 человек. В ходе освобождения Мариуполя сдались уже 1464 украинских военнослужащих. Количество сдающихся ежедневно увеличивается. В том числе и сбежавших с территории «Азовстали».Он подчеркнул, что Министерство обороны Российской Федерации располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наёмников, которые Зеленский боится говорить народу Украины. На сегодня безвозвратные потери составляют 23 367 человек.источник