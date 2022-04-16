Коротко по Украине. 16.04.2022

1. Мариуполь.Завод им. Ильича освобожден. Помимо пленных, взяты трофеи. Завод серьезно пострадал в ходе боев, но вполне может быть восстановлен. Продолжаются бои в районе «Азовмаша». Большая часть Приморского района освобождена, но сопротивление там еще продолжается. Противник сконцентрировал оставшиеся силы на обороне «Азовстали», удерживая саму территорию «Азовстали», а также прилегающие к ней дома Левобережного района, где сейчас концентрируются силы для штурма завода. «Азовсталь» подвергается сильным бомбардировкам. Возможностей деблокировать остатки мариупольской группировки у ВСУ давно нет, от этих планов Генштаб ВСУ отказался еще в середине марта по военным соображениям.2. Запорожье.Линия фронта Каменское—Орехов—Гуляйполе остается неизменной. Интенсивных боевых действий тут не ведется, хотя стороны активно используют артиллерию и РСЗО. РФ активно занимается налаживанием железнодорожного сообщения, что облегчит снабжение группировки на этом направлении.К востоку от Гуляйполе идут вялотекущие бои за отдельные поселки. Серьезных подвижек пока не отмечается. В области активно снимают украинские флаги и налаживают в меру сил работу новых органов власти.3. Николаев.Активных наступательных действий стороны пока не ведут, занимаясь в основном обменом ударами (артиллерия и РСЗО). Попытки ВСУ продвигаться к Херсону привели к большим потерям, и тут пока торжествуют тенденции к позиционности. ВС РФ методично работают по целям в самом Николаеве, нанося противнику большой урон. Также наносились удары в направлении Кривого Рога и Никополя для купирования активности противника. ВСУ пытались наступать в районе Новоронцовки, традиционно обстреливали из РСЗО и ОТРК Чернобаевку. Группировка сил с обеих сторон за последние недели тут выросла. Нельзя исключать активизации этого направления в ближайшие недели.4. Одесса.Без серьезных изменений. Десантных операций или «прорывов» из Приднестровья не ожидается. Часть сил одесского фольксштурма и одной из бригад перебросили на Николаевское направление. Использование противокорабельных ракет при поддержке НАТО осложнит для ЧФ выполнение задач в северо-западной части Черного моря, но вряд ли скажется на интенсивности пуска ракет по целям на Украине.5. ЛНР.В Попасной войска продвигаются вперед, контролируя часть центра города, противник упорно обороняется. Темпы продвижения в целом невысокие. Продолжаются тяжелые бои в южной части Рубежного и на окраинах Северодонецка6. Марьинка—Угледар—Новомихайловка—Великая Новоселовка.Большого продвижения в этих населенных пунктах пока нет.7. Авдеевка.В самой Авдеевке без изменений. Обычные позиционные бои в промке. К северу от Авдеевки бои шли в районе Новобахмутовки, Новоселки-2, Троицкого.8. Славянско-Краматорская агломерация.Противник готовится к долговременной обороне, подвергаясь систематическим ракетным, авиационным и артиллерийским ударам. Ставка делается на жесткую оборону городов при поддержке резерва сконцентрированного в районе Артемовска, Соледара и Красноармейска.9. Харьков.Без особых изменений. Бои — к северу и востоку от города. Поселки к северу от Харькова, а также северные окраины Харькова постепенно превращаются в аналог Мариуполя. Противник накапливает силы под Харьковом, чтобы помешать возможным операциям ВС РФ по окружению города. Гарнизон Чугуева также усилен.10. Изюм.Продолжается наступление ВС РФ в направлении Славянска и Барвенково. Противник бросает сюда основные резервы, которые постепенно тут перемалываются в ожесточенных боях. Как и ранее, у ВС РФ тут 3 пути — на Славянск, на Барвенково и на Павлоград через Лозовое. Ожидаемое большое наступление покажет, где именно собираются выйти к трассе Донецк—Павлоград.В целом, можно говорить о продолжении оперативной паузы в ожидании начала масштабного наступления ВС РФ на Донбассе.https://t.me/boris_rozhin/42820 - цинкПлюс по заявлению Зеленского про Иловайск."Да, может быть Иловайск" (с) ЗеленскийНа самом деле, Иловайск уже случился.Под Иловайском, согласно украинским же данным потери составили до 1000 человек убитыми + раненые+пленные. И этом считалось самым большим разгромом ВСУ с 2014 года.В Мариуполе было окружено по украинским данным до 14,5 тыс. человек.Из них обороняются до сих пор 3-3,5 тыс. Все остальные - убиты, ранены, попали в плен, пропали без вести, дезертировали или просочились малыми группами в Запорожскую область.Уже сейчас масштаб разгрома Мариупольской группировки ВСУ в несколько раз превосходит масштаб разгрома под Иловайска.Но официально это никто не признает, так как это будет означать, что даже при Порошенко ВСУ не терпели такого поражения, как при Зеленском.Сolonel Сassad