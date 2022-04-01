

«Люди золотого возраста, все, кому исполнилось 70 и более лет, ко дню рождения будут получать небольшую помощь в размере 500 гривен. Те, кому исполнилось 90+ будут получать тысячу гривен, 95 — будут получать 3000 гривен, 100 лет — по 5 тысяч гривен из городского бюджета», — добавил городской голова Ивано-Франковска.



Жители Ивано-Франковска в возрасте от 70 лет могут рассчитывать на доплаты к своим пенсиям. Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.По его словам, местные власти в условиях военного положения решили возобновить программу, которая предусматривает начисление доплат к существующим пенсиям. Финансовая помощь пенсионерам в возрасте от 70 лет будет предоставляться к их дню рождения.Как отмечает Марцинкив, для получения единоразовой дополнительной выплаты гражданам необходимо написать соответствующее заявление в Центре предоставления административных услуг.Новости Украины - Сегодня, 12:45 0