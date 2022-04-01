Свет исчез почти по всей Луганской области



«По приблизительным подсчетам, в 215 населенных пунктах. Это и города и села. Количество обесточенных абонентов в результате обстрела высоковольтной линии электропередачи напряжением 300 кВ выясняется», — отмечается в сообщении.



Вчера, в результате сильных обстрелов была повреждена высоковольтная линия — обесточены 215 населенных пунктов Луганщины. Об этом сообщает пресс-служба ЛОВА.В данный момент, ситуация критическая, свет исчез почти по всей области.От общего количества отключенных украинских газораспределительных станций более 60 процентов приходится на Донецкую и Луганскую области.Основная причина остановки этих ГРС — повреждение газораспределительных сетей из-за обстрелов и сложностей с доступом к объектам из-за активных боевых действий. Новости Региона - Сегодня, 12:31 63