Как найти работу в Луганске. Есть шанс 28 апреля





«Луганское территориальное отделение центра занятости 28 апреля проведет в городе ярмарку вакансий», — говорится в сообщении.



Ярмарка вакансий пройдет по адресу: Луганск, улица 50-летия образования СССР, 22б (остановка транспорта «Донбасс»). Экономика - Сегодня, 14:00 3 Ярмарка вакансий с участием представителей предприятий, организаций и учреждений состоится в Луганске 28 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Центра занятости.Ярмарка вакансий пройдет по адресу: Луганск, улица 50-летия образования СССР, 22б (остановка транспорта «Донбасс»). Экономика - Сегодня, 14:00 3

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