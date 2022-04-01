В Лисичанске мужчина бросил в полицейских гранату и забрал у них автомат. Погиб полицейский, еще двое ранены

В Лисичанске Луганской области неизвестный мужчина бросил гранату в сторону правоохранителей и забрал у них автомат. Один из полицейских погибОб этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.Отмечается, что 18 апреля в Лисичанске правоохранители и представители территориальной обороны пытались изъять гранату у мужчины. Злоумышленник бросил взрывное устройство в сторону полицейских, после чего завладел служебным автоматом.В результате погиб полицейский из Северодонецка, еще двое правоохранителей ранены. У первого — множественные осколочные повреждения левой руки. У второго — огнестрельное осколочное ранение лица.Сейчас устанавливается местонахождение мужчины.Новости Региона - Сегодня, 13:00 266