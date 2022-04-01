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В Луганске ночью и утром ожидается сильный дождь, гроза, шквалистый ветер

verter Вчера, 15:15113Новости
В Луганске ночью и утром ожидается сильный дождь, гроза, шквалистый ветер
Сильный дождь, гроза и усиление ветра до 20 м/с ожидаются на территории Луганщины ночью и утром 20 апреля. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.

«Ночью и утром 20 апреля в Луганске и местами по территории региона ожидаются сильный дождь, гроза, при грозе шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с», — предупреждают синоптики.

Напомним, при порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 15:00 69

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