В Луганске ночью и утром ожидается сильный дождь, гроза, шквалистый ветер



«Ночью и утром 20 апреля в Луганске и местами по территории региона ожидаются сильный дождь, гроза, при грозе шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с», — предупреждают синоптики.



Сильный дождь, гроза и усиление ветра до 20 м/с ожидаются на территории Луганщины ночью и утром 20 апреля. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.Напомним, при порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 15:00 69