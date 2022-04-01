Стало известно, сколько в Луганске с начала года зарегистрировали браков и новорожденных



Лидирующую позицию по количеству зарегистрированных браков традиционно занимает Луганск — 237, на втором месте Свердловск — 79, на третьей позиции Алчевск — 74.

Наибольшее количество новорожденных зарегистрировано в Луганске — 410, на втором месте Краснодон — 116, третьим по количеству зарегистрированных рождений стал Свердловск — 103. Удобный город - Сегодня, 14:31 75 В Луганске заявили, что на территории региона в I квартале 2022 года было зарегистрировано 744 брака и 1 182 рождения детей.Лидирующую позицию по количеству зарегистрированных браков традиционно занимает Луганск — 237, на втором месте Свердловск — 79, на третьей позиции Алчевск — 74.Наибольшее количество новорожденных зарегистрировано в Луганске — 410, на втором месте Краснодон — 116, третьим по количеству зарегистрированных рождений стал Свердловск — 103. Удобный город - Сегодня, 14:31 75

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