Известный КВН-щик из Луганска погиб в Киеве
В Киеве 20 апреля в 15.00 на Байковом кладбище (ул. Волжская, 65) состоится прощание с известным луганчанином Константином Лиховидом. Об этом сообщают переселенцы из Луганска в социальных сетях.
По их сообщениям, Константин погиб 12 апреля от взрыва мины.
Константин Лиховид (на фото справа) был бессменным участником команды КВН «Ворошиловские стрелки» (Луганского государственного педагогического института). «Стрелки» стали финалистами Высшей лиги 1994 года, и получили «Большого КиВиНа в Тёмном» на первом в истории музыкальном фестивале «Голосующий КиВиН».
Культура - Сегодня, 20:42 59
По их сообщениям, Константин погиб 12 апреля от взрыва мины.
Константин Лиховид (на фото справа) был бессменным участником команды КВН «Ворошиловские стрелки» (Луганского государственного педагогического института). «Стрелки» стали финалистами Высшей лиги 1994 года, и получили «Большого КиВиНа в Тёмном» на первом в истории музыкальном фестивале «Голосующий КиВиН».
Культура - Сегодня, 20:42 59
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