В Луганске заявили об улучшении ситуации по COVID-19 и отменили ряд ограничений



Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) в связи с улучшением эпидемической обстановки в регионе отменила ряд ограничений, ранее введенных в связи с угрозой распространения COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ЧСПК.



«В связи со стабильным улучшением ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией ЧСПК на состоявшемся сегодня заседании отменила ряд введенных ранее ограничительных мер», — говорится в сообщении.



В пресс-службе уточнили, что было принято решение снять ограничения относительно организации работы:

государственных нотариальных контор,

Нотариального архива,

отделов ЗАГС городских, районных, горрайонных управлений юстиции.

также разрешили проведение личных приемов граждан в государственных органах, на предприятиях, в организациях, учреждениях всех форм собственности и выездных приемов граждан представителями государственных органов, местных администраций и депутатами.

«Кроме того, были сняты все ограничения по заполняемости залов учреждений культуры и предприятий общественного питания», — сообщили в Правительстве. Красота и здоровье - Сегодня, 11:11 110 В Луганске сняты все ограничения по заполняемости залов учреждений культуры и предприятий общественного питания.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) в связи с улучшением эпидемической обстановки в регионе отменила ряд ограничений, ранее введенных в связи с угрозой распространения COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ЧСПК.В пресс-службе уточнили, что было принято решение снять ограничения относительно организации работы:государственных нотариальных контор,Нотариального архива,отделов ЗАГС городских, районных, горрайонных управлений юстиции.также разрешили проведение личных приемов граждан в государственных органах, на предприятиях, в организациях, учреждениях всех форм собственности и выездных приемов граждан представителями государственных органов, местных администраций и депутатами.«Кроме того, были сняты все ограничения по заполняемости залов учреждений культуры и предприятий общественного питания», — сообщили в Правительстве. Красота и здоровье - Сегодня, 11:11 110

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