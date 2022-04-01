В Луганске заявили об улучшении ситуации по COVID-19 и отменили ряд ограничений
В Луганске сняты все ограничения по заполняемости залов учреждений культуры и предприятий общественного питания.
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) в связи с улучшением эпидемической обстановки в регионе отменила ряд ограничений, ранее введенных в связи с угрозой распространения COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ЧСПК.
«В связи со стабильным улучшением ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией ЧСПК на состоявшемся сегодня заседании отменила ряд введенных ранее ограничительных мер», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что было принято решение снять ограничения относительно организации работы:
государственных нотариальных контор,
Нотариального архива,
отделов ЗАГС городских, районных, горрайонных управлений юстиции.
также разрешили проведение личных приемов граждан в государственных органах, на предприятиях, в организациях, учреждениях всех форм собственности и выездных приемов граждан представителями государственных органов, местных администраций и депутатами.
«Кроме того, были сняты все ограничения по заполняемости залов учреждений культуры и предприятий общественного питания», — сообщили в Правительстве. Красота и здоровье - Сегодня, 11:11 110
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) в связи с улучшением эпидемической обстановки в регионе отменила ряд ограничений, ранее введенных в связи с угрозой распространения COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ЧСПК.
«В связи со стабильным улучшением ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией ЧСПК на состоявшемся сегодня заседании отменила ряд введенных ранее ограничительных мер», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что было принято решение снять ограничения относительно организации работы:
государственных нотариальных контор,
Нотариального архива,
отделов ЗАГС городских, районных, горрайонных управлений юстиции.
также разрешили проведение личных приемов граждан в государственных органах, на предприятиях, в организациях, учреждениях всех форм собственности и выездных приемов граждан представителями государственных органов, местных администраций и депутатами.
«Кроме того, были сняты все ограничения по заполняемости залов учреждений культуры и предприятий общественного питания», — сообщили в Правительстве. Красота и здоровье - Сегодня, 11:11 110
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