За это платить не надо. Kyivstar, Vodafone и life предоставляют эти услуги бесплатно



Kyivstar



Одна из первых услуг, за которую компания упразднила плату, был Киевстар ТВ. Бесплатный доступ к Киевстар ТВ действует для всех абонентов всех телеком операторов.

Еще одна бесплатная услуга от Kyivstar — сервис Star.Docs для бизнеса и организаций.

Медики, находящиеся в горячих точках и номера которых внесены в реестр медицинских работников Helsi.me, имеют 300 минут для звонков на номера других операторов Украины. Также в течение месяца с момента начала действия услуги они могут бесплатно пользоваться безлимитным интернетом.

Кроме того, всем абонентам этого оператора от 60 лет и людям с инвалидностью, пользующимися тарифами «Звонки для родителей» и «Интернет для родителей», засчитают дополнительные пакеты услуг безвозмездно. 100 минут и 5 ГБ интернета будут засчитаны в течение апреля и мая.

Vodafone



Оператор отменил тарификацию в рамках сервисов «ДіяTV», «ДіяРадіо» и приложения «Воздушная тревога».

Кроме того, клиентам, находящимся за границей, предлагают услугу «Доступный роуминг», которая действительна 30 дней и содержит:

400 МБ мобильного интернета;

60 минут для входящих/ исходящих звонков в Украину и номера в стране пребывания.

Такая услуга действует в 27 странах, проверить их можно здесь.

Все абоненты Vodafone в этих 27 странах получат бесплатно ежедневно по 100 МБ интернета и безлимитное пользование Skype, Viber, WhatsApp.

А украинцам, которые оказались в России или Беларуси, доступны бесплатные звонки из этих стран на номера посольств в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда. Также этим людям Vodafone предоставляет ежедневно 30 бесплатных минут для входящих и исходящих звонков в Украину и стране пребывания и 30 исходящих SMS.

lifecell



Медикам и военным оператор предоставил 10 000 минут для звонков на все номера по Украине и 10 000 ГБ Интернета до 31 мая включительно.

Для украинцев в роуминге доступна услуга «Бесплатный BiP в роуминге». Это 100 МБ интернета на 30 дней для использования в мессенджере BiP и звонки на любые номера с помощью BiP Out. Действует в 86 странах, которые можно просмотреть здесь.

Бесплатной до завершения военного положения в Украине сделали услугу Likar Online. Также открыт бесплатный доступ к украинским телеканалам для украинцев за границей в сервисе lifecell TV+.

Также мы сообщали ранее, что в апреле абоненты lifecell могут получить бесплатно 5 ГБ мобильного интернета в 30 странах мира. Эти гигабайты будут автоматически начисляться в роуминге и дополнительно для их получения обращаться никуда не нужно.

Какие тарифы Kyivstar, Vodafone и lifecell самые дешевые

Самый дешевый тариф Kyivstar — 75 грн. Как отмечают в компании, перейти на этот тариф могут только абоненты от 60 лет и люди с инвалидностью I-III группы.

Наименьшая цена за пакет для мобильной связи у оператора Vodafone — 120 грн. Он ориентирован на использование социальных сетей и различных мобильных приложений.

А lifecell просят за самый дешевый пакет 70 грн.

Школа выживания - Сегодня, 10:36 145 Какие услуги украинские мобильные операторы предоставляют бесплатно во время действия военного положения.KyivstarОдна из первых услуг, за которую компания упразднила плату, был Киевстар ТВ. Бесплатный доступ к Киевстар ТВ действует для всех абонентов всех телеком операторов.Еще одна бесплатная услуга от Kyivstar — сервис Star.Docs для бизнеса и организаций.Медики, находящиеся в горячих точках и номера которых внесены в реестр медицинских работников Helsi.me, имеют 300 минут для звонков на номера других операторов Украины. Также в течение месяца с момента начала действия услуги они могут бесплатно пользоваться безлимитным интернетом.Кроме того, всем абонентам этого оператора от 60 лет и людям с инвалидностью, пользующимися тарифами «Звонки для родителей» и «Интернет для родителей», засчитают дополнительные пакеты услуг безвозмездно. 100 минут и 5 ГБ интернета будут засчитаны в течение апреля и мая.VodafoneОператор отменил тарификацию в рамках сервисов «ДіяTV», «ДіяРадіо» и приложения «Воздушная тревога».Кроме того, клиентам, находящимся за границей, предлагают услугу «Доступный роуминг», которая действительна 30 дней и содержит:400 МБ мобильного интернета;60 минут для входящих/ исходящих звонков в Украину и номера в стране пребывания.Такая услуга действует в 27 странах, проверить их можно здесь.Все абоненты Vodafone в этих 27 странах получат бесплатно ежедневно по 100 МБ интернета и безлимитное пользование Skype, Viber, WhatsApp.А украинцам, которые оказались в России или Беларуси, доступны бесплатные звонки из этих стран на номера посольств в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда. Также этим людям Vodafone предоставляет ежедневно 30 бесплатных минут для входящих и исходящих звонков в Украину и стране пребывания и 30 исходящих SMS.lifecellМедикам и военным оператор предоставил 10 000 минут для звонков на все номера по Украине и 10 000 ГБ Интернета до 31 мая включительно.Для украинцев в роуминге доступна услуга «Бесплатный BiP в роуминге». Это 100 МБ интернета на 30 дней для использования в мессенджере BiP и звонки на любые номера с помощью BiP Out. Действует в 86 странах, которые можно просмотреть здесь.Бесплатной до завершения военного положения в Украине сделали услугу Likar Online. Также открыт бесплатный доступ к украинским телеканалам для украинцев за границей в сервисе lifecell TV+.Также мы сообщали ранее, что в апреле абоненты lifecell могут получить бесплатно 5 ГБ мобильного интернета в 30 странах мира. Эти гигабайты будут автоматически начисляться в роуминге и дополнительно для их получения обращаться никуда не нужно.Какие тарифы Kyivstar, Vodafone и lifecell самые дешевыеСамый дешевый тариф Kyivstar — 75 грн. Как отмечают в компании, перейти на этот тариф могут только абоненты от 60 лет и люди с инвалидностью I-III группы.Наименьшая цена за пакет для мобильной связи у оператора Vodafone — 120 грн. Он ориентирован на использование социальных сетей и различных мобильных приложений.А lifecell просят за самый дешевый пакет 70 грн.Школа выживания - Сегодня, 10:36 145

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