Мобильная связь на Луганщине. Что будет с оборудованием украинских мобильных операторов



Как пишут местные СМИ, во время встречи с местными жителями Мелового, Пасечник заявил, что в настоящее время сети ранее действующих на территории Меловского района операторов «Vodafone», «Київстар» и «Lifecell» перепрошиваются под «Лугаком».

По словам Пасечника, мобильная связь в регионе появится не сразу, так как «на это нужно время».

Ранее жители Мелового заявляли, что на территории района «Лугаком» почти не работает, а многие жители Меловского района вынуждены были отказаться и от проводной связи и теперь остались без связи вообще. Новости Региона - Сегодня, 12:15 2 В Меловоском районе Луганской области оборудование на вышках украинских мобильных операторов перенастраивают под луганский оператор «Лугаком».Как пишут местные СМИ, во время встречи с местными жителями Мелового, Пасечник заявил, что в настоящее время сети ранее действующих на территории Меловского района операторов «Vodafone», «Київстар» и «Lifecell» перепрошиваются под «Лугаком».По словам Пасечника, мобильная связь в регионе появится не сразу, так как «на это нужно время».Ранее жители Мелового заявляли, что на территории района «Лугаком» почти не работает, а многие жители Меловского района вынуждены были отказаться и от проводной связи и теперь остались без связи вообще. Новости Региона - Сегодня, 12:15 2

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