Украинские СМИ сообщают, что якобы в Луганске арестован министр МВД Игорь Корнет

«По полученной ГУР МО Украины информации, «министр внутренних дел ЛНР генерал-майор» Корнет Игорь Александрович, 29.04.1973 г. р., арестован сотрудниками ФСБ России и в настоящее время содержится в следственном изоляторе ФСБ в Ростове-на-Дону», — говорится в сообщении.

Подтверждения или опровержения данной информации, ни из официальных источников, ни в луганских СМИ пока нет.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, со ссылкой на свои источники, в Луганске якобы арестован глава МВД Корнет. Об этом пишет «Остров».Политика - Сегодня, 11:45 319