«Почта ЛНР» увеличит стоимость услуг с 29 апреля



«С 29 апреля 2022 года вступают в силу изменения в стоимость платных услуг предоставляемых «Почта ЛНР». Изменения в тарифах коснулись услуг на почтовые отправления, направляемые за территорию ЛНР и ДНР, в частности, пересылки писем, писем воздушных транспортом, посылок с объявленной ценностью (стандартные) наземным транспортом, отправлений EMS (Express Mail Service), секограмм (почтовых отправлений для слепых и слабовидящих людей) воздушным транспортом», — говорится в сообщении.



«Почта ЛНР» сообщила об изменении стоимости услуг с 29 апреля.С новыми тарифами можно ознакомиться на сайте «Почты ЛНР».Экономика - Сегодня, 12:30 94