Пенсионеры не получат повышенные пенсии в апреле. В ПФУ дали объяснение



Кому повысили пенсию?

С апреля повысили выплаты почти 2,5 миллионам пенсионеров, которые, выйдя на заслуженный отдых, продолжают работать. Обязательное условие: с момента назначения им пенсии (или с момента ее последнего перерасчета) они должны иметь уже 24 месяца дополнительного трудового стажа. Причем, стажа официального, из которого был оплачен ЕСВ. В этом случае они получают право на перерасчет пенсии и на получение повышенных выплат с апреля.

Что принимают во внимание при пересчете пенсии?



Обычно при перерасчете пенсии, как и при ее назначении, учитывают зарплату и стаж работы. Однако нередко так случается, что человек по достижении пенсионного возраста сменил работу, и на той работе получает меньшую зарплату, чем до выхода на пенсию. В этом случае при пересчете пенсии принимают во внимание только страховой стаж, который стал больше на 24 месяца, а зарплату не учитывают.

Если пенсионер получает на пенсии большую зарплату, чем имел раньше, тогда при пересчете примут во внимание и ее.

Соответственно, повышение пенсии будет более существенным.

Нужно ли для перерасчета пенсии обращаться в пенсионные органы?



Нет, обращаться не нужно. Ведь, если вы работаете и получаете зарплату официально, то все ваши данные о работе отображаются в реестрах Пенсионного фонда, и перерасчет произведут автоматически.

Почему повышенную пенсию не выплатят уже в апреле?

Пересчет пенсии будет произведен действительно с апреля, а вот получить повышенную пенсию граждане смогут только через несколько месяцев. Это связано с особенностями предоставления отчетности предпринимателями, которые сдадут отчеты только в мае. Поэтому пенсию, которая будет повышена с апреля, украинцы смогут получить только летом. Однако тогда им сразу выплатят разницу за несколько месяцев, начиная с апреля. Следовательно, ни копейки из своей новой пенсии они не потеряют. Школа выживания - Сегодня, 13:30 62 С апреля почти двум с половиной миллионам украинцев повысили пенсии. Однако сейчас они не смогут получить новые, повышенные, выплаты. Новая пенсия станет доступна им позже. Это связано с особенностями отчетности, которую сдает бизнес.Кому повысили пенсию?С апреля повысили выплаты почти 2,5 миллионам пенсионеров, которые, выйдя на заслуженный отдых, продолжают работать. Обязательное условие: с момента назначения им пенсии (или с момента ее последнего перерасчета) они должны иметь уже 24 месяца дополнительного трудового стажа. Причем, стажа официального, из которого был оплачен ЕСВ. В этом случае они получают право на перерасчет пенсии и на получение повышенных выплат с апреля.Что принимают во внимание при пересчете пенсии?Обычно при перерасчете пенсии, как и при ее назначении, учитывают зарплату и стаж работы. Однако нередко так случается, что человек по достижении пенсионного возраста сменил работу, и на той работе получает меньшую зарплату, чем до выхода на пенсию. В этом случае при пересчете пенсии принимают во внимание только страховой стаж, который стал больше на 24 месяца, а зарплату не учитывают.Если пенсионер получает на пенсии большую зарплату, чем имел раньше, тогда при пересчете примут во внимание и ее.Соответственно, повышение пенсии будет более существенным.Нужно ли для перерасчета пенсии обращаться в пенсионные органы?Нет, обращаться не нужно. Ведь, если вы работаете и получаете зарплату официально, то все ваши данные о работе отображаются в реестрах Пенсионного фонда, и перерасчет произведут автоматически.Почему повышенную пенсию не выплатят уже в апреле?Пересчет пенсии будет произведен действительно с апреля, а вот получить повышенную пенсию граждане смогут только через несколько месяцев. Это связано с особенностями предоставления отчетности предпринимателями, которые сдадут отчеты только в мае. Поэтому пенсию, которая будет повышена с апреля, украинцы смогут получить только летом. Однако тогда им сразу выплатят разницу за несколько месяцев, начиная с апреля. Следовательно, ни копейки из своей новой пенсии они не потеряют. Школа выживания - Сегодня, 13:30 62

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