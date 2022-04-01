На Пасху в Украине закроют все церкви



«Приглашаем верующих присоединиться дистанционно с молитвой к Пасхальным службам благодаря трансляциям на телевидении и онлайн», — сообщили в Министерстве культуры и Государственной службе по этнополитике и свободе совести.



По всей территории Украины в преддверии празднования Пасхи закроют все церкви и храмы. Населению страны придется соблюдать ограничительные меры в период военного положения.Верующим в Украине напомнили о том, что в военное время в стране действует комендантский час. Это значит, что посетить ночную службу в церкви на Пасху не получится. Двери всех храмов в стране будут закрыты для посетителей до утра.В воскресенье, 24 апреля, рано утром (после окончания комендантского часа) люди смогут прийти в церковь, вознести молитвы и освятить содержимое пасхальных корзин. Освящение куличей, как и ранее, разрешено проводить в храмах и на прилегающей к храмам территории с учетом комендантского часа в том или другом регионе.Ночные богослужения, которые традиционно проходят в храмах в ночь с субботы на воскресенье, то к ним предлагают верующим присоединиться в режиме онлайн. Транслировать богослужения будут украинские телеканалы.Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 14:00 67