Не только Донбасс. Украинскую армию ждут мощные бои за Харьков
На востоке украинскую армию ждут мощные боевые столкновения с российскими силами не только на Донбассе. Но и в Харькове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка для «НВ».
По его словам, на сегодня Донбасс стал ключевым направлением наступления России, его уже назвали второй фазой войны.
«Но, к сожалению, у нас будут еще очень мощные боевые столкновения на востоке страны, не только на Донбассе, но и в Харькове, и на харьковском направлении», — добавил Подоляк.
Новости Украины - Сегодня, 14:00 104
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