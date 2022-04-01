Не только Донбасс. Украинскую армию ждут мощные бои за Харьков



«Но, к сожалению, у нас будут еще очень мощные боевые столкновения на востоке страны, не только на Донбассе, но и в Харькове, и на харьковском направлении», — добавил Подоляк.



На востоке украинскую армию ждут мощные боевые столкновения с российскими силами не только на Донбассе. Но и в Харькове.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка для «НВ».По его словам, на сегодня Донбасс стал ключевым направлением наступления России, его уже назвали второй фазой войны.Новости Украины - Сегодня, 14:00 104