Украинцам снова разрешили выезжать в страны ЕС по внутренним паспортам



На этой неделе стало известно, что украинские пограничники стали требовать у украинцев, которые хотели выехать в Евросоюз, загранпаспорта. Было несколько случаев, когда из-за отсутствия этого документа украинцев на границе ссаживали с поездов и не давали въехать в страну ЕС.



В связи с жалобами украинцев, было принято решение о том, что можно по-прежнему выезжать в ЕС в том числе и по внутреннему паспорту. Это касается абсолютно всех граждан.

По официальным данным, после начала полномасштабных военных действий на Украине уже около 5 млн украинцев выехали из страны. Более 2 млн украинских беженцев сейчас живут в Польше.

Между тем, ООН отмечает, что украинские беженцы с середины апреля начали возвращаться на Украину. Ежедневно возвращаются на родину около 30 тысяч беженцев.

Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 14:31 59 Украинцы по-прежнему могут во время военного положения выехать в страны Евросоюза по внутренним паспортам (паспорт гражданина Украины). Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.На этой неделе стало известно, что украинские пограничники стали требовать у украинцев, которые хотели выехать в Евросоюз, загранпаспорта. Было несколько случаев, когда из-за отсутствия этого документа украинцев на границе ссаживали с поездов и не давали въехать в страну ЕС.В связи с жалобами украинцев, было принято решение о том, что можно по-прежнему выезжать в ЕС в том числе и по внутреннему паспорту. Это касается абсолютно всех граждан.По официальным данным, после начала полномасштабных военных действий на Украине уже около 5 млн украинцев выехали из страны. Более 2 млн украинских беженцев сейчас живут в Польше.Между тем, ООН отмечает, что украинские беженцы с середины апреля начали возвращаться на Украину. Ежедневно возвращаются на родину около 30 тысяч беженцев.Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 14:31 59

Метки: {keywords}