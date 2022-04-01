Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Пенсионный фонд 22 апреля проведет горячую линию по вопросам пенсионных выплат

robot Вчера, 15:30109Новости
Пенсионный фонд 22 апреля проведет горячую линию по вопросам пенсионных выплат
В Луганске Пенсионный фонд 22 апреля проведет горячую линию по вопросам пенсионных выплат. Об этом сообщили в ведомстве.

«22 апреля 2022 года с 10:00 до 12:00 заместитель начальника отдела организации работы по выплате пенсий Владлена Халецкая проведет прямую горячую телефонную линию на тему «Порядок организации выплаты пенсии и иных пенсионных выплат на территории ЛНР», — говорится в сообщении.

Задать вопросы можно по телефону (0642) 55-14-24. Экономика - Сегодня, 15:00 90

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: