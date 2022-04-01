

«22 апреля 2022 года с 10:00 до 12:00 заместитель начальника отдела организации работы по выплате пенсий Владлена Халецкая проведет прямую горячую телефонную линию на тему «Порядок организации выплаты пенсии и иных пенсионных выплат на территории ЛНР», — говорится в сообщении.



В Луганске Пенсионный фонд 22 апреля проведет горячую линию по вопросам пенсионных выплат. Об этом сообщили в ведомстве.Задать вопросы можно по телефону (0642) 55-14-24. Экономика - Сегодня, 15:00 90