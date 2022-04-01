ПриватБанк, monobank и другие банки изменили условия по кредитам: что будет с долгами
ПриватБанк, monobank и многие другие украинские банки, которые еще недавно считались финансовыми цитаделями, с началом войны потеряли свою прочность. По итогам марта многие банки заявили о больших убытках, которые они понесли из-за войны и прекращения выплат по кредитам. Это вызвало озабоченность у их клиентов, которые беспокоятся о сохранности своих вкладов.
В связи с вводом военного положения, некоторые банки объявили для своих клиентов кредитные каникулы. А чуть позже и Нацбанк обязал все банки предоставить клиентам возможность пока не платить по кредитам и не начислять им никаких штрафных процентов из-за платежей, которые не были внесены вовремя. В итоге, примерно половина заемщиков воспользовалась такой возможностью и перестала платить по кредитам.
Этот удар оказался для банков очень сильным, и уже с апреля они стали возвращать процентные ставки по кредитам. Правда, пока не в полном размере и пока без штрафов за неуплату. Но если война не закончится в ближайшее время, то многим банкам будет очень тяжело выстоять. Даже такие стабильные учреждения как ПриватБанк и monobank по итогам марта понесли огромные убытки. Это, конечно, не могло не обеспокоить их вкладчиков.
Впрочем, очередного «банкопада», как это было после 2014 года, в Украине не предвидится, убеждены аналитики. Сейчас у отечественной банковской системы есть гораздо больший запас прочности, чем был в 2014 году. Об этом рассказала в интервью одному из украинских изданий руководитель Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут.
«Это не случилось просто так. Это результат работы как пруденциального надзора, так и самой системы. В 2014-2016 годах с рынка ушли слабые банки, а остались сильные, продолжавшие наращивать свою мощь», — говорит Рекрут.
При этом чиновница признает: кредитная дисциплина за время войны сильно упала и будет падать еще. Многие люди остались без работы, и им просто нечем платить по кредитам. Поэтому банки придется докапитализировать.
«Но еще раз подчеркиваю, что это вопрос на следующий день. Этим мы будем заниматься после войны. Кредитные портфели банков, кредитный риск — это сейчас то, что на самом деле посчитать невозможно», — подчеркнула руководительница ФГВФЛ.
Нацбанк, конечно, даст время банкам после войны для того, чтобы нарастить свой капитал и накопить новый запас прочности. Никто рубить сплеча не будет. Поэтому банкротство банков маловероятно. Новости Украины - Сегодня, 17:00 44
В связи с вводом военного положения, некоторые банки объявили для своих клиентов кредитные каникулы. А чуть позже и Нацбанк обязал все банки предоставить клиентам возможность пока не платить по кредитам и не начислять им никаких штрафных процентов из-за платежей, которые не были внесены вовремя. В итоге, примерно половина заемщиков воспользовалась такой возможностью и перестала платить по кредитам.
Этот удар оказался для банков очень сильным, и уже с апреля они стали возвращать процентные ставки по кредитам. Правда, пока не в полном размере и пока без штрафов за неуплату. Но если война не закончится в ближайшее время, то многим банкам будет очень тяжело выстоять. Даже такие стабильные учреждения как ПриватБанк и monobank по итогам марта понесли огромные убытки. Это, конечно, не могло не обеспокоить их вкладчиков.
Впрочем, очередного «банкопада», как это было после 2014 года, в Украине не предвидится, убеждены аналитики. Сейчас у отечественной банковской системы есть гораздо больший запас прочности, чем был в 2014 году. Об этом рассказала в интервью одному из украинских изданий руководитель Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут.
«Это не случилось просто так. Это результат работы как пруденциального надзора, так и самой системы. В 2014-2016 годах с рынка ушли слабые банки, а остались сильные, продолжавшие наращивать свою мощь», — говорит Рекрут.
При этом чиновница признает: кредитная дисциплина за время войны сильно упала и будет падать еще. Многие люди остались без работы, и им просто нечем платить по кредитам. Поэтому банки придется докапитализировать.
«Но еще раз подчеркиваю, что это вопрос на следующий день. Этим мы будем заниматься после войны. Кредитные портфели банков, кредитный риск — это сейчас то, что на самом деле посчитать невозможно», — подчеркнула руководительница ФГВФЛ.
Нацбанк, конечно, даст время банкам после войны для того, чтобы нарастить свой капитал и накопить новый запас прочности. Никто рубить сплеча не будет. Поэтому банкротство банков маловероятно. Новости Украины - Сегодня, 17:00 44
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