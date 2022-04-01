ПриватБанк, monobank и другие банки изменили условия по кредитам: что будет с долгами



«Это не случилось просто так. Это результат работы как пруденциального надзора, так и самой системы. В 2014-2016 годах с рынка ушли слабые банки, а остались сильные, продолжавшие наращивать свою мощь», — говорит Рекрут.



«Это не случилось просто так. Это результат работы как пруденциального надзора, так и самой системы. В 2014-2016 годах с рынка ушли слабые банки, а остались сильные, продолжавшие наращивать свою мощь», — говорит Рекрут.



«Но еще раз подчеркиваю, что это вопрос на следующий день. Этим мы будем заниматься после войны. Кредитные портфели банков, кредитный риск — это сейчас то, что на самом деле посчитать невозможно», — подчеркнула руководительница ФГВФЛ.

