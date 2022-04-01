Луганскую ТЭС в городе Счастье планируют запустить 7 мая



«На 7 число (мая) у нас запланирован запуск Счастьинской ТЭС, и здесь появится полностью свет», — сказал он.



Луганскую теплоэлектростанцию, расположенную в городе Счастье планируют запустить 7 мая. Об этом заявил Леонид Пасечник.По его словам на 7 мая запланирован запуск работы Счастьинской ТЭС, что даст обеспечить большую часть Луганщины электричеством.Пасечник добавил, что до запуска ТЭС в регионы будут доставлены «мощные дизель-электрогенераторы». Новости Региона - Сегодня, 21:24 81