Ночью Луганщину накроет плотный туман, который продержится до утра



«Ночью и утром 21 апреля местами по территории региона ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м», — прогнозируют синоптики.



Сильный туман ожидается местами на территории Луганщину ночью и утром 21 апреля. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.Напомним, что при видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Экономика - Сегодня, 21:46 83