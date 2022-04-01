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Ночью Луганщину накроет плотный туман, который продержится до утра

bot Вчера, 22:1555Новости
Ночью Луганщину накроет плотный туман, который продержится до утра
Сильный туман ожидается местами на территории Луганщину ночью и утром 21 апреля. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.

«Ночью и утром 21 апреля местами по территории региона ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м», — прогнозируют синоптики.

Напомним, что при видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Экономика - Сегодня, 21:46 83

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