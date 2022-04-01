80% территории Луганской области находится под контролем России, — глава Луганской ОГА
Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что 80% территории Луганской области находится под контролем России. Об этом он заявил в комментарии «CNN».
«Россия, безусловно, не собирается останавливаться на достигнутом и будет двигаться дальше», — сообщил он.
Он добавил, что российские оккупанты сильно рассредоточились.
«У нас здесь очень серьезная ситуация. Вся территория Луганщины обстреляется. Нет безопасного города... Мы понимаем, что Россия идет вперед и собирается уничтожить все на своем пути. Поэтому то, что мы делаем, — это стараться эвакуировать всех как можно больше», — отметил он.
Гайдай призвал мирных жителей покинуть восточный регион Украины, поскольку боевые действия обостряются. По его словам, из 350 тысяч человек, проживавших на территории Луганщины до войны, сегодня осталось около 70 тысяч.
На вопрос о том, как он видит окончание войны, Гайдай сказал, что вероятно прекращение боевых действий из-за политического соглашения. Новости Региона - Сегодня, 06:00 237
«Россия, безусловно, не собирается останавливаться на достигнутом и будет двигаться дальше», — сообщил он.
Он добавил, что российские оккупанты сильно рассредоточились.
«У нас здесь очень серьезная ситуация. Вся территория Луганщины обстреляется. Нет безопасного города... Мы понимаем, что Россия идет вперед и собирается уничтожить все на своем пути. Поэтому то, что мы делаем, — это стараться эвакуировать всех как можно больше», — отметил он.
Гайдай призвал мирных жителей покинуть восточный регион Украины, поскольку боевые действия обостряются. По его словам, из 350 тысяч человек, проживавших на территории Луганщины до войны, сегодня осталось около 70 тысяч.
На вопрос о том, как он видит окончание войны, Гайдай сказал, что вероятно прекращение боевых действий из-за политического соглашения. Новости Региона - Сегодня, 06:00 237
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