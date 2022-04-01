

«Россия, безусловно, не собирается останавливаться на достигнутом и будет двигаться дальше», — сообщил он.





«У нас здесь очень серьезная ситуация. Вся территория Луганщины обстреляется. Нет безопасного города... Мы понимаем, что Россия идет вперед и собирается уничтожить все на своем пути. Поэтому то, что мы делаем, — это стараться эвакуировать всех как можно больше», — отметил он.

