Чистый четверг, традиции и приметы, четверговая соль: что нужно сделать сегодня



Чистый четверг — это самый загруженный день на всей неделе. Необходимо завершить все домашние работы по уборке и приготовить праздничную трапезу.



По народному поверью, именно в Чистый четверг, нужно покрасить яйца, считается, что тогда они надолго останутся свежими. Также, необходимо приготовить творожную Пасху и испечь куличи.

Так как этот день требует напряжённой работы, то встать с постели следует очень рано, ещё до рассвета. В старину Чистый четверг начинался с омовения. Можно принять душ или просто, как следует умыться, а полноценно вымыться, если останутся силы, вечером. По народной традиции, омовение заканчивают прохладной водой.

Чистый четверг богат на обряды, обычаи и приметы. Многие из них перекочевали в православную жизнь из языческих времён.

Четверговая соль

С древних времён четверговую соль считали целебной и использовали, как оберег от сглаза и порчи. По обычаю её делали утром в Чистый четверг. Для приготовления, нужно взять обычную соль крупного помола и прокалить её на чугунной сковороде с добавлением ржаных сухарей и различных трав (чабрец, базилик, укроп, мята и прочие специи). Затем, соль остужали и использовали в пищу или делали с ней амулеты.

Живой огонь

В Чистый четверг люди ходили в храм и приносили оттуда свечу с огнём, который старались сохранить, как можно дольше. Им разжигали лампадки, затапливали печь и освещали дом. Вообще, в этот день, огню приписывали магические свойства. Он оберегал дом от нечистой силы и изгонял злых духов.

Новая вода

В селах Луганщины, жители с утра, до рассвета, набирали воду из колодца и считали её святой, способной уберечь от многих несчастий.

Оберег «Красная нить»

Именно в Чистый четверг было принято снимать красную нить с запястья и отпускать её на волю волн. Считалось, что вместе с ней уйдёт весь негатив, который нитка успела накопить.



Нельзя сказать, что православное духовенство поддерживает эти традиции, ведь самое главное для христианина — это очищение души от грехов. Поэтому в Чистый четверг, нужно не забыть помолиться и посетить храм. Также, по мере сил, необходимо соблюдать пост.

Культура - Сегодня, 10:22 90 Постепенно Страстная седмица заканчивается, наступил Великий четверг, который в народе называют Чистым. В этот день православные христиане вспоминают Тайную вечерю Иисуса Христа, где им было создано причастие из хлеба и вина, а также предательство Иуды.Чистый четверг — это самый загруженный день на всей неделе. Необходимо завершить все домашние работы по уборке и приготовить праздничную трапезу.По народному поверью, именно в Чистый четверг, нужно покрасить яйца, считается, что тогда они надолго останутся свежими. Также, необходимо приготовить творожную Пасху и испечь куличи.Так как этот день требует напряжённой работы, то встать с постели следует очень рано, ещё до рассвета. В старину Чистый четверг начинался с омовения. Можно принять душ или просто, как следует умыться, а полноценно вымыться, если останутся силы, вечером. По народной традиции, омовение заканчивают прохладной водой.Чистый четверг богат на обряды, обычаи и приметы. Многие из них перекочевали в православную жизнь из языческих времён.С древних времён четверговую соль считали целебной и использовали, как оберег от сглаза и порчи. По обычаю её делали утром в Чистый четверг. Для приготовления, нужно взять обычную соль крупного помола и прокалить её на чугунной сковороде с добавлением ржаных сухарей и различных трав (чабрец, базилик, укроп, мята и прочие специи). Затем, соль остужали и использовали в пищу или делали с ней амулеты.Живой огоньВ Чистый четверг люди ходили в храм и приносили оттуда свечу с огнём, который старались сохранить, как можно дольше. Им разжигали лампадки, затапливали печь и освещали дом. Вообще, в этот день, огню приписывали магические свойства. Он оберегал дом от нечистой силы и изгонял злых духов.Новая водаВ селах Луганщины, жители с утра, до рассвета, набирали воду из колодца и считали её святой, способной уберечь от многих несчастий.Оберег «Красная нить»Именно в Чистый четверг было принято снимать красную нить с запястья и отпускать её на волю волн. Считалось, что вместе с ней уйдёт весь негатив, который нитка успела накопить.Нельзя сказать, что православное духовенство поддерживает эти традиции, ведь самое главное для христианина — это очищение души от грехов. Поэтому в Чистый четверг, нужно не забыть помолиться и посетить храм. Также, по мере сил, необходимо соблюдать пост.Культура - Сегодня, 10:22 90

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