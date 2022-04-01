ПриватБанк объявил о новых правилах покупки иностранной валюты



«С 20 апреля клиенты ПриватБанка могут покупать наличные в отделении банка. Согласно распоряжению НБУ, продажа валюты будет производиться только в пределах ранее приобретенных у клиентов наличных денег. Заказ валюты под покупку недоступен, а безналичная покупка валюты (переводом между картами) пока не разрешена НБУ», — рассказали в пресс-службе ПриватБанка.



Государственный ПриватБанк предупредил украинцев о новых правилах покупки иностранной валюты. Согласно распоряжению Национального банка, в Украине будут недоступны некоторые финансовые операции.По распоряжению НБУ, с 20 апреля 2022 года в Украине будут недоступны операции по безналичной покупке иностранной валюты. Также клиенты украинских банков не смогут заказать валюты под покупку. В связи с этим, ПриватБанк предупредил об изменении правил покупки иностранной валюты в кассах банка. Теперь покупка наличных долларов и евро будет осуществляться исключительно в кассах банка.Новости Украины - Сегодня, 11:00 94