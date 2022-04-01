Почему цены в магазинах показывают рост на 50%, а народу рассказывают сказки об инфляции в 4%



Нацбанк заявляет об инфляции в 20% по итогам года. Как пишет Минфин, называет несколько причин для скачка цен в марте этого года:

Нарушение логистики и разрушение инфраструктуры.

Неравномерный спрос на товары в разных регионах. На западе Украины, которые практически не пострадали от обстрелов и боёв, он выше. А вот в зоне боевых действий большинству граждан не до покупки товаров.

Рост расходов бизнеса и физическое уничтожение активов предприятий из-за боевых действий.

Но как же получается, что инфляция при таких проблемах составит всего 20%. И как она может быть такой низкой, при условии, что цены на продукты уже взлетели на ряд позиций на 50%?



Дело в том, что официальный курс гривны заморожен НБУ. Плюс на Украине сняты почти все налоги (бизнес платит 2%). Но даже это не помогает удерживать цены.

К примеру, чиновники уже использовали такой существенный резерв по борьбе с инфляцией как обнуление акциза на топливо, а также снижение НДС по нему с 20% до 7%.



Таким образом, единственным непрямым рычагом для дополнительного сдерживания роста цен на бензин, дизтопливо и на автомобильный газ остается окончательное обнуление и этих, еще действующих 7% НДС. Скорее всего, Кабмин уже скоро решится на этот шаг. Дальнейшей возможности для сдерживания инфляции за счет административного и налогового фактора у правительства уже нет.

То есть, когда войдут в силу полевые работы с/х можно ожидать резкого роста цен на топливо. Пока же он сдерживается административно.

Но все же, почему инфляция такая низкая?

Ответ простой. Это как со средней зарплатой. Если вы и ваши коллега получаете по 1000 гривен, а ваш начальник получает 100 тысяч, то в среднем вы получаете на троих 34 тысячи гривен. Так и с инфляцией. Надо учитывать, что у украинцев сейчас есть деньги только на главное — еду и топливо. Непродовольственные товары никто не покупает. И цены на них остались на уровне прошлого года. А цены на одежду и обувь еще и упали. Особенно это касается дорогих брендов.

Таким образом, падение на 50% цен на Гуччи и Прадо компенсировало в глазах статистики рост цен на хлеб и молоко. Вряд ли вашему кошельку от этого станет приятнее, но лучше знать, с чем имеешь дело.

Источник: Минфин Новости Украины - Сегодня, 13:31 169 Согласно официальной статистике в марте 2022 года потребительская инфляция составила 4,5%. Однако достаточно прийти в магазин, чтобы понять, что рост цен на товары первой необходимости в магазинах составляет 25-50%.Нацбанк заявляет об инфляции в 20% по итогам года. Как пишет Минфин, называет несколько причин для скачка цен в марте этого года:Нарушение логистики и разрушение инфраструктуры.Неравномерный спрос на товары в разных регионах. На западе Украины, которые практически не пострадали от обстрелов и боёв, он выше. А вот в зоне боевых действий большинству граждан не до покупки товаров.Рост расходов бизнеса и физическое уничтожение активов предприятий из-за боевых действий.Но как же получается, что инфляция при таких проблемах составит всего 20%. И как она может быть такой низкой, при условии, что цены на продукты уже взлетели на ряд позиций на 50%?Дело в том, что официальный курс гривны заморожен НБУ. Плюс на Украине сняты почти все налоги (бизнес платит 2%). Но даже это не помогает удерживать цены.К примеру, чиновники уже использовали такой существенный резерв по борьбе с инфляцией как обнуление акциза на топливо, а также снижение НДС по нему с 20% до 7%.Таким образом, единственным непрямым рычагом для дополнительного сдерживания роста цен на бензин, дизтопливо и на автомобильный газ остается окончательное обнуление и этих, еще действующих 7% НДС. Скорее всего, Кабмин уже скоро решится на этот шаг. Дальнейшей возможности для сдерживания инфляции за счет административного и налогового фактора у правительства уже нет.То есть, когда войдут в силу полевые работы с/х можно ожидать резкого роста цен на топливо. Пока же он сдерживается административно.Но все же, почему инфляция такая низкая?Ответ простой. Это как со средней зарплатой. Если вы и ваши коллега получаете по 1000 гривен, а ваш начальник получает 100 тысяч, то в среднем вы получаете на троих 34 тысячи гривен. Так и с инфляцией. Надо учитывать, что у украинцев сейчас есть деньги только на главное — еду и топливо. Непродовольственные товары никто не покупает. И цены на них остались на уровне прошлого года. А цены на одежду и обувь еще и упали. Особенно это касается дорогих брендов.Таким образом, падение на 50% цен на Гуччи и Прадо компенсировало в глазах статистики рост цен на хлеб и молоко. Вряд ли вашему кошельку от этого станет приятнее, но лучше знать, с чем имеешь дело.Источник: Минфин Новости Украины - Сегодня, 13:31 169

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