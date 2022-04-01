Главы МВД Корнета в Луганске действительно нет



«Автодорога Сватово-Купянск взята под контроль. Безопасность осуществляет ОБТФ «Север». Дорога теперь безопасна», — заявил министр МВД Игорь Корнет, прибывший в город Купянск Харьковской области с проверкой несущих здесь службу луганских полицейских.



Игорь Корнет пояснил, что «в соответствии с договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛНР сотрудники полиции в ходе проведения Россией специальной военной операции выполняют свои профильные и боевые задачи на территории Харьковской области».

«Сегодня встретились подразделения МВД ЛНР на стыке двух областей — Луганщины и Харьковской области. Подразделения одного и того же Министерства, но зашли с разных сторон. Теперь дорога на Харьковскую область из Луганска свободна и безопасна и может использоваться для обеспечения логистических подвозов продуктов питания, топлива, обеспечения нормальной жизнедеятельности гражданского населения Харьковской области», — пояснил Корнет.

Ранее украинские СМИ писали, что «по полученной ГУР МО Украины информации, «министр внутренних дел ЛНР генерал-майор» Корнет Игорь Александрович, 29.04.1973 г. р., арестован сотрудниками ФСБ России и в настоящее время содержится в следственном изоляторе ФСБ в Ростове-на-Дону».

Получается, данная информация несколько преувеличена. Политика - Сегодня, 17:11 381 В Луганске заявили, что взяли под контроль участок автодороги, связывающий территорию Луганщины с Харьковской областью. Об этом сообщил ЦОС МВД.«Автодорога Сватово-Купянск взята под контроль. Безопасность осуществляет ОБТФ «Север». Дорога теперь безопасна», — заявил министр МВД Игорь Корнет, прибывший в город Купянск Харьковской области с проверкой несущих здесь службу луганских полицейских.Игорь Корнет пояснил, что «в соответствии с договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛНР сотрудники полиции в ходе проведения Россией специальной военной операции выполняют свои профильные и боевые задачи на территории Харьковской области».«Сегодня встретились подразделения МВД ЛНР на стыке двух областей — Луганщины и Харьковской области. Подразделения одного и того же Министерства, но зашли с разных сторон. Теперь дорога на Харьковскую область из Луганска свободна и безопасна и может использоваться для обеспечения логистических подвозов продуктов питания, топлива, обеспечения нормальной жизнедеятельности гражданского населения Харьковской области», — пояснил Корнет.Ранее украинские СМИ писали, что «по полученной ГУР МО Украины информации, «министр внутренних дел ЛНР генерал-майор» Корнет Игорь Александрович, 29.04.1973 г. р., арестован сотрудниками ФСБ России и в настоящее время содержится в следственном изоляторе ФСБ в Ростове-на-Дону».Получается, данная информация несколько преувеличена. Политика - Сегодня, 17:11 381

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