Страстная пятница 2022: традиции и запреты в этот день



По традиции, накануне в четверг вечером совершается утренняя Великой Пятницы с чтением 12 Страстных Евангелий, посвященных Страданиям Христовым. Это Его молитва до кровавого пота в Гефсиманском саду, время взятия под стражу, ведения на суд к Пилату, осуждение на суде и до распятия на Кресте на Голгофе. А между Евангелиями вспоминается предание Иуды, беззаконие иудеев, величие Страстей.

После каждого чтения Евангелия ударяют в колокол. Все в храме стоят с зажженными свечами. И есть обычай не гасить эту свечу, а принести зажженной домой и сделать маленькие крестики копотью над каждой дверью.

Великий Пяток, или Великая Пятница

В пятницу литургии нет, потому что в этот день Сам Господь приносит Себя в жертву, читаются Царские часы. И в третьем часу дня, в момент смерти и снятия с Креста Тела Иисуса Христа, с алтаря священнослужители выносят Плащаницу (плат с изображением Господа, лежащего во гробе) и полагают на середину храма. Тем самым они проходят тот незримый, невидимый путь от Голгофы до Гробницы, где был положен Иисус. И в воспоминание трехдневного нахождения Христа во Гробе Плащаница остается на середине храма в течение трех дней.

Так повествует об этом дне Евангелие от Луки:

Вели с Ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды Его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал; пусть спасет Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над Ним, подходя и поднося Ему уксус, и говоря: «Если Ты Царь Иудейский, спаси Себя Самого». И была над Ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть Царь Иудейский». Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: «Если Ты Христос, спаси Себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или Ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! «И сказал Ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю».

Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого: и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче! В руки Твои предаю дух Мой». И, сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведник». И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие Его, и женщины, следовавшие за Ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это.

Лк. 23, 32-49

У святителя Иоанна Златоуста есть слова: «Претерпел бесчестие нас ради: глава от тернового венца и трости, лицо от ударов и плевков, ланиты от заушений, уста от поднесения уксуса, смешанного с желчью, уши от хулений злочестивых, плечи от биения, десница от трости, которую дали держать Ему вместо скипетра, руки и ноги от гвоздей, ребра от копия, все тело от обнажения, бичевания, одеяния хламидою, притворного поклонения и распятия на кресте«.

Это было зрелище, которое потрясало не только умы и души человеческие, казалось, все Ангелы в тот миг смотрели на это действо с ужасом и священным трепетом. Солнце укрылось в тучи, погружая землю в глубокий мрак, ибо не могло освящать своим светом подобные беззакония. Земля содрогнулась от подобного зрелища и завеса в храме разодралась надвое, и расступались камни над могилами умерших, оживленных смертью Христа. Многие приходили к Кресту «просто посмотреть», но вера молчала в них, несмотря на то что сама природа трепетала в священном ужасе, а они отходили от Креста, но не в ужасе от свершившегося, а боясь грозного ветра, спрятавшегося солнца, они боялись за себя.



И в тот момент, когда книжники и фарисеи, которые хвалились точным знанием Закона, были взволнованы и не понимали, к чему сии знамения, стоявший у Креста сотник-язычник, который был начальником стражи, охранявшей осужденных на смерть, увидев происходящее в природе, узнал в распятом Христе Бога. Подойдя к Кресту он сказал: «Воистину Он был Сын Божий».

В то время, когда иудеи, знавшие, как им казалось, Законы и отличавшиеся внешне благочестивым видом, раздумывали над раздранием завесы в храме, землетрясением и другим подобным, но их гордость и ослепленное самолюбие представляло Мессию в блеске земной славы, в окружении знатных людей, — в это время Бога исповедал распятый рядом со Спасителем на кресте разбойник, совершивший много злодеяний за свою жизнь. И если иудеи насмехались и говорили Спасителю: «Если Ты Бог, сойди с Креста! Спаси Себя Самого! И мы уверуем».

Разбойник, совершивший при жизни множество преступлений, понимает, что Христос распят не по причине греха, а из зависти. Видя измученного страданиями Человека, беспомощного и терзаемого, он сердцем увидел Бога. И когда от толпы стоявшей у Креста летели ругательства и насмешки, разбойник произнес одну фразу, но настолько искреннюю, что первым с Господом вошел в Царство Небесное: «Помяни меня, Господи, когда приидешь во Царствие Твое». На что Сын Божий ответил: «Днесь будешь со Мной в Раю».

Стояла при Кресте и Пресвятая Богородица. Сбывалось предсказание старца Симеона — оружие пройдет душу Твою. В безмолвии и глубокой печали созерцала Она эту Великую Жертву, которую приносил Сын Божий за все человечество. Стоял рядом и Иоанн Богослов, видя эту великую любовь Божию. И распятый Господь с Креста провозглашает: «Жено, се Сын Твой!», и обращаясь к ученику: «Се Матерь твоя!» . Последние слова Спасителя на Кресте: «Свершившася» - слышали все стоявшие, но никто до конца не понимал происходящего, — кто умирал и за что.

На Голгофе совершился великий подвиг в истории мира, благодаря которому Царство Божие явилось в образе Церкви Христовой. В эту Великую пятницу мы все должны рыдать перед Плащаницей, потому что именно за грехи человеков свершилась казнь на Голгофе. И мы все причастны к этому своими грехами, которыми распиаем Христа и по сей день. Задумаемся об этом! Взяв на Себя непосильную для человечества ношу, грехи мира, и по-человечески взывая к Отцу «Да мимо идет Меня чаша сия», Христос, вспомнив о вечной погибели людей, проникнувшись состраданием, победил человеческий страх и принял волю Отца Небесного. Господь подарил нам неоцененный подарок — жизнь вечную, а мы подчас отдаем предпочтение временным, земным удовольствиям, не задумываясь о главном и вечном.

Страстная пятница: что можно есть

Поскольку Великая Пятница — день особый, то есть традиция не вкушать никакой пищи, многие даже не пьют воду до выноса Плащаницы (приблизительно три часа дня), а затем принимают только воду и хлеб.

И суть вечернего богослужения, носящего заупокойный характер, это погребение Христа. Тихим крестным ходом священнослужители, неся Плащаницу, вместе с прихожанами обходят вокруг Церкви, и начинается утренняя Великой Субботы.

Страстная пятница: что нельзя делать

В этот день нельзя играть, петь, танцевать. Страстную пятницу положено проводить в молитвах. Даже в церквях не ведут литургию певцов. Не стоит праздновать день рождения, если он выпадет на 22 апреля. Лучше перенести праздник на другой день.

В Страстную пятницу нельзя пить алкоголь. Люди думали, что тот, кто употреблял алкоголь в тот день, был обречен быть зависимым от него на всю жизнь. Существует убеждение, что если в Страстную пятницу выдержать жажду и не пить воду в течение дня, то весь следующий год ни один напиток не наносит вреда здоровью.

Кроме того, ребенок, зачатый в Страстную пятницу, будет иметь много болезней. Уборка перед Пасхой должна закончиться в Чистый четверг, потому что в пятницу нельзя заниматься домашними делами, работать на земле, шить, вышивать, вязать.

Люди полагали, что посаженные в Страстную пятницу растения не поднимутся, постиранное белье покроется пятнами крови, а нож повредит кого-то, кто захочет что-то вырезать.

Многие задаются вопросом, стоит ли печь в Страстную пятницу или приготовить пасхальные деликатесы в этот день, — это грех. Церковь советует закончить все приготовления в Великий четверг.

Страстная пятница: что можно делать

Итак, многие уверены, что в этот день нужно:

Освятить в церкви кольцо, и тогда оно будет защищать человека от всех болезней. Не обязательно свадебное или драгоценное — просто любимую вещь, с которой тот не расстается изо дня в день.

С церковной службы принести домой 12 горящих свечей и дать им полностью догореть. Считается, что это приносит материальное благополучие, удачу и радость.

Чтобы ребенок рос крепким и счастливым, нужно отлучать его от груди именно в Страстную пятницу.

Страстная пятница: приметы и суеверия

Наши предки верили, что именно в Страстную пятницу можно узнать, есть ли в доме «наговоренная» вещь (то есть такая, на которую злой человек навел порчу). Для этого из церкви приносили недогоревшую свечу, зажигали в доме и обходили с нею все комнаты, поднося к разным углам: где пламя свечи начнет трещать, там и находится заговоренный предмет.

Также в этот день традиционно гадали на урожай. Делали это по погоде:

если небо звездное — будет хороший урожай зерновых;

если весь день пасмурно, «хлеб будет с бурьяном», то есть будет неурожай.

Также считается, что буханка хлеба, испеченная в этот день, исцеляет от всех болезней и никогда не заплесневеет. А пасхальная сдоба, сохраненная от одной Страстной пятницы до следующей, предупреждает болезни.

Страстная пятница: суеверия

Если перевозить пчел в любой день, кроме Страстной пятницы, — они непременно умрут.

Если выстиранное белье вывесить для просушки в Страстную пятницу, на нем появятся пятна крови.

Культура - Сегодня, 18:16 83 Великая Страстная пятница в 2022 году выпала на 22 апреля. Это последняя пятница перед важнейшим религиозным праздником — Пасхой. В этот день Церковь вспоминает страдания и Крестную смерть Спасителя. А также Спасительные Страсти Христовы — день, когда Господь принес Себя в жертву за грехи мира.По традиции, накануне в четверг вечером совершается утренняя Великой Пятницы с чтением 12 Страстных Евангелий, посвященных Страданиям Христовым. Это Его молитва до кровавого пота в Гефсиманском саду, время взятия под стражу, ведения на суд к Пилату, осуждение на суде и до распятия на Кресте на Голгофе. А между Евангелиями вспоминается предание Иуды, беззаконие иудеев, величие Страстей.После каждого чтения Евангелия ударяют в колокол. Все в храме стоят с зажженными свечами. И есть обычай не гасить эту свечу, а принести зажженной домой и сделать маленькие крестики копотью над каждой дверью.Великий Пяток, или Великая ПятницаВ пятницу литургии нет, потому что в этот день Сам Господь приносит Себя в жертву, читаются Царские часы. И в третьем часу дня, в момент смерти и снятия с Креста Тела Иисуса Христа, с алтаря священнослужители выносят Плащаницу (плат с изображением Господа, лежащего во гробе) и полагают на середину храма. Тем самым они проходят тот незримый, невидимый путь от Голгофы до Гробницы, где был положен Иисус. И в воспоминание трехдневного нахождения Христа во Гробе Плащаница остается на середине храма в течение трех дней.Так повествует об этом днеВели с Ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды Его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал; пусть спасет Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над Ним, подходя и поднося Ему уксус, и говоря: «Если Ты Царь Иудейский, спаси Себя Самого». И была над Ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть Царь Иудейский». Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: «Если Ты Христос, спаси Себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или Ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! «И сказал Ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю».Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого: и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче! В руки Твои предаю дух Мой». И, сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведник». И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие Его, и женщины, следовавшие за Ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это.У святителя Иоанна Златоуста есть слова: «Претерпел бесчестие нас ради: глава от тернового венца и трости, лицо от ударов и плевков, ланиты от заушений, уста от поднесения уксуса, смешанного с желчью, уши от хулений злочестивых, плечи от биения, десница от трости, которую дали держать Ему вместо скипетра, руки и ноги от гвоздей, ребра от копия, все тело от обнажения, бичевания, одеяния хламидою, притворного поклонения и распятия на кресте«.Это было зрелище, которое потрясало не только умы и души человеческие, казалось, все Ангелы в тот миг смотрели на это действо с ужасом и священным трепетом. Солнце укрылось в тучи, погружая землю в глубокий мрак, ибо не могло освящать своим светом подобные беззакония. Земля содрогнулась от подобного зрелища и завеса в храме разодралась надвое, и расступались камни над могилами умерших, оживленных смертью Христа. Многие приходили к Кресту «просто посмотреть», но вера молчала в них, несмотря на то что сама природа трепетала в священном ужасе, а они отходили от Креста, но не в ужасе от свершившегося, а боясь грозного ветра, спрятавшегося солнца, они боялись за себя.И в тот момент, когда книжники и фарисеи, которые хвалились точным знанием Закона, были взволнованы и не понимали, к чему сии знамения, стоявший у Креста сотник-язычник, который был начальником стражи, охранявшей осужденных на смерть, увидев происходящее в природе, узнал в распятом Христе Бога. Подойдя к Кресту он сказал: «Воистину Он был Сын Божий».В то время, когда иудеи, знавшие, как им казалось, Законы и отличавшиеся внешне благочестивым видом, раздумывали над раздранием завесы в храме, землетрясением и другим подобным, но их гордость и ослепленное самолюбие представляло Мессию в блеске земной славы, в окружении знатных людей, — в это время Бога исповедал распятый рядом со Спасителем на кресте разбойник, совершивший много злодеяний за свою жизнь. И если иудеи насмехались и говорили Спасителю: «Если Ты Бог, сойди с Креста! Спаси Себя Самого! И мы уверуем».Разбойник, совершивший при жизни множество преступлений, понимает, что Христос распят не по причине греха, а из зависти. Видя измученного страданиями Человека, беспомощного и терзаемого, он сердцем увидел Бога. И когда от толпы стоявшей у Креста летели ругательства и насмешки, разбойник произнес одну фразу, но настолько искреннюю, что первым с Господом вошел в Царство Небесное: «Помяни меня, Господи, когда приидешь во Царствие Твое». На что Сын Божий ответил: «Днесь будешь со Мной в Раю».Стояла при Кресте и Пресвятая Богородица. Сбывалось предсказание старца Симеона — оружие пройдет душу Твою. В безмолвии и глубокой печали созерцала Она эту Великую Жертву, которую приносил Сын Божий за все человечество. Стоял рядом и Иоанн Богослов, видя эту великую любовь Божию. И распятый Господь с Креста провозглашает: «Жено, се Сын Твой!», и обращаясь к ученику: «Се Матерь твоя!» . Последние слова Спасителя на Кресте: «Свершившася» - слышали все стоявшие, но никто до конца не понимал происходящего, — кто умирал и за что.На Голгофе совершился великий подвиг в истории мира, благодаря которому Царство Божие явилось в образе Церкви Христовой. В эту Великую пятницу мы все должны рыдать перед Плащаницей, потому что именно за грехи человеков свершилась казнь на Голгофе. И мы все причастны к этому своими грехами, которыми распиаем Христа и по сей день. Задумаемся об этом! Взяв на Себя непосильную для человечества ношу, грехи мира, и по-человечески взывая к Отцу «Да мимо идет Меня чаша сия», Христос, вспомнив о вечной погибели людей, проникнувшись состраданием, победил человеческий страх и принял волю Отца Небесного. Господь подарил нам неоцененный подарок — жизнь вечную, а мы подчас отдаем предпочтение временным, земным удовольствиям, не задумываясь о главном и вечном.Страстная пятница: что можно естьПоскольку Великая Пятница — день особый, то есть традиция не вкушать никакой пищи, многие даже не пьют воду до выноса Плащаницы (приблизительно три часа дня), а затем принимают только воду и хлеб.И суть вечернего богослужения, носящего заупокойный характер, это погребение Христа. Тихим крестным ходом священнослужители, неся Плащаницу, вместе с прихожанами обходят вокруг Церкви, и начинается утренняя Великой Субботы.Страстная пятница: что нельзя делатьВ этот день нельзя играть, петь, танцевать. Страстную пятницу положено проводить в молитвах. Даже в церквях не ведут литургию певцов. Не стоит праздновать день рождения, если он выпадет на 22 апреля. Лучше перенести праздник на другой день.В Страстную пятницу нельзя пить алкоголь. Люди думали, что тот, кто употреблял алкоголь в тот день, был обречен быть зависимым от него на всю жизнь. Существует убеждение, что если в Страстную пятницу выдержать жажду и не пить воду в течение дня, то весь следующий год ни один напиток не наносит вреда здоровью.Кроме того, ребенок, зачатый в Страстную пятницу, будет иметь много болезней. Уборка перед Пасхой должна закончиться в Чистый четверг, потому что в пятницу нельзя заниматься домашними делами, работать на земле, шить, вышивать, вязать.Люди полагали, что посаженные в Страстную пятницу растения не поднимутся, постиранное белье покроется пятнами крови, а нож повредит кого-то, кто захочет что-то вырезать.Многие задаются вопросом, стоит ли печь в Страстную пятницу или приготовить пасхальные деликатесы в этот день, — это грех. Церковь советует закончить все приготовления в Великий четверг.Страстная пятница: что можно делатьИтак, многие уверены, что в этот день нужно:Освятить в церкви кольцо, и тогда оно будет защищать человека от всех болезней. Не обязательно свадебное или драгоценное — просто любимую вещь, с которой тот не расстается изо дня в день.С церковной службы принести домой 12 горящих свечей и дать им полностью догореть. Считается, что это приносит материальное благополучие, удачу и радость.Чтобы ребенок рос крепким и счастливым, нужно отлучать его от груди именно в Страстную пятницу.Страстная пятница: приметы и суеверияНаши предки верили, что именно в Страстную пятницу можно узнать, есть ли в доме «наговоренная» вещь (то есть такая, на которую злой человек навел порчу). Для этого из церкви приносили недогоревшую свечу, зажигали в доме и обходили с нею все комнаты, поднося к разным углам: где пламя свечи начнет трещать, там и находится заговоренный предмет.Также в этот день традиционно гадали на урожай. Делали это по погоде:если небо звездное — будет хороший урожай зерновых;если весь день пасмурно, «хлеб будет с бурьяном», то есть будет неурожай.Также считается, что буханка хлеба, испеченная в этот день, исцеляет от всех болезней и никогда не заплесневеет. А пасхальная сдоба, сохраненная от одной Страстной пятницы до следующей, предупреждает болезни.Если перевозить пчел в любой день, кроме Страстной пятницы, — они непременно умрут.Если выстиранное белье вывесить для просушки в Страстную пятницу, на нем появятся пятна крови.Культура - Сегодня, 18:16 83

Метки: {keywords}