Страстная пятница 2022: традиции и запреты в этот день
Великая Страстная пятница в 2022 году выпала на 22 апреля. Это последняя пятница перед важнейшим религиозным праздником — Пасхой. В этот день Церковь вспоминает страдания и Крестную смерть Спасителя. А также Спасительные Страсти Христовы — день, когда Господь принес Себя в жертву за грехи мира.
По традиции, накануне в четверг вечером совершается утренняя Великой Пятницы с чтением 12 Страстных Евангелий, посвященных Страданиям Христовым. Это Его молитва до кровавого пота в Гефсиманском саду, время взятия под стражу, ведения на суд к Пилату, осуждение на суде и до распятия на Кресте на Голгофе. А между Евангелиями вспоминается предание Иуды, беззаконие иудеев, величие Страстей.
После каждого чтения Евангелия ударяют в колокол. Все в храме стоят с зажженными свечами. И есть обычай не гасить эту свечу, а принести зажженной домой и сделать маленькие крестики копотью над каждой дверью.
Великий Пяток, или Великая Пятница
В пятницу литургии нет, потому что в этот день Сам Господь приносит Себя в жертву, читаются Царские часы. И в третьем часу дня, в момент смерти и снятия с Креста Тела Иисуса Христа, с алтаря священнослужители выносят Плащаницу (плат с изображением Господа, лежащего во гробе) и полагают на середину храма. Тем самым они проходят тот незримый, невидимый путь от Голгофы до Гробницы, где был положен Иисус. И в воспоминание трехдневного нахождения Христа во Гробе Плащаница остается на середине храма в течение трех дней.
Так повествует об этом дне Евангелие от Луки:
Вели с Ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды Его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал; пусть спасет Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над Ним, подходя и поднося Ему уксус, и говоря: «Если Ты Царь Иудейский, спаси Себя Самого». И была над Ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть Царь Иудейский». Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: «Если Ты Христос, спаси Себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или Ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! «И сказал Ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю».
Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого: и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче! В руки Твои предаю дух Мой». И, сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведник». И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие Его, и женщины, следовавшие за Ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это.
Лк. 23, 32-49
У святителя Иоанна Златоуста есть слова: «Претерпел бесчестие нас ради: глава от тернового венца и трости, лицо от ударов и плевков, ланиты от заушений, уста от поднесения уксуса, смешанного с желчью, уши от хулений злочестивых, плечи от биения, десница от трости, которую дали держать Ему вместо скипетра, руки и ноги от гвоздей, ребра от копия, все тело от обнажения, бичевания, одеяния хламидою, притворного поклонения и распятия на кресте«.
Это было зрелище, которое потрясало не только умы и души человеческие, казалось, все Ангелы в тот миг смотрели на это действо с ужасом и священным трепетом. Солнце укрылось в тучи, погружая землю в глубокий мрак, ибо не могло освящать своим светом подобные беззакония. Земля содрогнулась от подобного зрелища и завеса в храме разодралась надвое, и расступались камни над могилами умерших, оживленных смертью Христа. Многие приходили к Кресту «просто посмотреть», но вера молчала в них, несмотря на то что сама природа трепетала в священном ужасе, а они отходили от Креста, но не в ужасе от свершившегося, а боясь грозного ветра, спрятавшегося солнца, они боялись за себя.
И в тот момент, когда книжники и фарисеи, которые хвалились точным знанием Закона, были взволнованы и не понимали, к чему сии знамения, стоявший у Креста сотник-язычник, который был начальником стражи, охранявшей осужденных на смерть, увидев происходящее в природе, узнал в распятом Христе Бога. Подойдя к Кресту он сказал: «Воистину Он был Сын Божий».
В то время, когда иудеи, знавшие, как им казалось, Законы и отличавшиеся внешне благочестивым видом, раздумывали над раздранием завесы в храме, землетрясением и другим подобным, но их гордость и ослепленное самолюбие представляло Мессию в блеске земной славы, в окружении знатных людей, — в это время Бога исповедал распятый рядом со Спасителем на кресте разбойник, совершивший много злодеяний за свою жизнь. И если иудеи насмехались и говорили Спасителю: «Если Ты Бог, сойди с Креста! Спаси Себя Самого! И мы уверуем».
Разбойник, совершивший при жизни множество преступлений, понимает, что Христос распят не по причине греха, а из зависти. Видя измученного страданиями Человека, беспомощного и терзаемого, он сердцем увидел Бога. И когда от толпы стоявшей у Креста летели ругательства и насмешки, разбойник произнес одну фразу, но настолько искреннюю, что первым с Господом вошел в Царство Небесное: «Помяни меня, Господи, когда приидешь во Царствие Твое». На что Сын Божий ответил: «Днесь будешь со Мной в Раю».
Стояла при Кресте и Пресвятая Богородица. Сбывалось предсказание старца Симеона — оружие пройдет душу Твою. В безмолвии и глубокой печали созерцала Она эту Великую Жертву, которую приносил Сын Божий за все человечество. Стоял рядом и Иоанн Богослов, видя эту великую любовь Божию. И распятый Господь с Креста провозглашает: «Жено, се Сын Твой!», и обращаясь к ученику: «Се Матерь твоя!» . Последние слова Спасителя на Кресте: «Свершившася» - слышали все стоявшие, но никто до конца не понимал происходящего, — кто умирал и за что.
На Голгофе совершился великий подвиг в истории мира, благодаря которому Царство Божие явилось в образе Церкви Христовой. В эту Великую пятницу мы все должны рыдать перед Плащаницей, потому что именно за грехи человеков свершилась казнь на Голгофе. И мы все причастны к этому своими грехами, которыми распиаем Христа и по сей день. Задумаемся об этом! Взяв на Себя непосильную для человечества ношу, грехи мира, и по-человечески взывая к Отцу «Да мимо идет Меня чаша сия», Христос, вспомнив о вечной погибели людей, проникнувшись состраданием, победил человеческий страх и принял волю Отца Небесного. Господь подарил нам неоцененный подарок — жизнь вечную, а мы подчас отдаем предпочтение временным, земным удовольствиям, не задумываясь о главном и вечном.
Страстная пятница: что можно есть
Поскольку Великая Пятница — день особый, то есть традиция не вкушать никакой пищи, многие даже не пьют воду до выноса Плащаницы (приблизительно три часа дня), а затем принимают только воду и хлеб.
И суть вечернего богослужения, носящего заупокойный характер, это погребение Христа. Тихим крестным ходом священнослужители, неся Плащаницу, вместе с прихожанами обходят вокруг Церкви, и начинается утренняя Великой Субботы.
Страстная пятница: что нельзя делать
В этот день нельзя играть, петь, танцевать. Страстную пятницу положено проводить в молитвах. Даже в церквях не ведут литургию певцов. Не стоит праздновать день рождения, если он выпадет на 22 апреля. Лучше перенести праздник на другой день.
В Страстную пятницу нельзя пить алкоголь. Люди думали, что тот, кто употреблял алкоголь в тот день, был обречен быть зависимым от него на всю жизнь. Существует убеждение, что если в Страстную пятницу выдержать жажду и не пить воду в течение дня, то весь следующий год ни один напиток не наносит вреда здоровью.
Кроме того, ребенок, зачатый в Страстную пятницу, будет иметь много болезней. Уборка перед Пасхой должна закончиться в Чистый четверг, потому что в пятницу нельзя заниматься домашними делами, работать на земле, шить, вышивать, вязать.
Люди полагали, что посаженные в Страстную пятницу растения не поднимутся, постиранное белье покроется пятнами крови, а нож повредит кого-то, кто захочет что-то вырезать.
Многие задаются вопросом, стоит ли печь в Страстную пятницу или приготовить пасхальные деликатесы в этот день, — это грех. Церковь советует закончить все приготовления в Великий четверг.
Страстная пятница: что можно делать
Итак, многие уверены, что в этот день нужно:
Освятить в церкви кольцо, и тогда оно будет защищать человека от всех болезней. Не обязательно свадебное или драгоценное — просто любимую вещь, с которой тот не расстается изо дня в день.
С церковной службы принести домой 12 горящих свечей и дать им полностью догореть. Считается, что это приносит материальное благополучие, удачу и радость.
Чтобы ребенок рос крепким и счастливым, нужно отлучать его от груди именно в Страстную пятницу.
Страстная пятница: приметы и суеверия
Наши предки верили, что именно в Страстную пятницу можно узнать, есть ли в доме «наговоренная» вещь (то есть такая, на которую злой человек навел порчу). Для этого из церкви приносили недогоревшую свечу, зажигали в доме и обходили с нею все комнаты, поднося к разным углам: где пламя свечи начнет трещать, там и находится заговоренный предмет.
Также в этот день традиционно гадали на урожай. Делали это по погоде:
если небо звездное — будет хороший урожай зерновых;
если весь день пасмурно, «хлеб будет с бурьяном», то есть будет неурожай.
Также считается, что буханка хлеба, испеченная в этот день, исцеляет от всех болезней и никогда не заплесневеет. А пасхальная сдоба, сохраненная от одной Страстной пятницы до следующей, предупреждает болезни.
Страстная пятница: суеверия
Если перевозить пчел в любой день, кроме Страстной пятницы, — они непременно умрут.
Если выстиранное белье вывесить для просушки в Страстную пятницу, на нем появятся пятна крови.
Культура - Сегодня, 18:16 83
По традиции, накануне в четверг вечером совершается утренняя Великой Пятницы с чтением 12 Страстных Евангелий, посвященных Страданиям Христовым. Это Его молитва до кровавого пота в Гефсиманском саду, время взятия под стражу, ведения на суд к Пилату, осуждение на суде и до распятия на Кресте на Голгофе. А между Евангелиями вспоминается предание Иуды, беззаконие иудеев, величие Страстей.
После каждого чтения Евангелия ударяют в колокол. Все в храме стоят с зажженными свечами. И есть обычай не гасить эту свечу, а принести зажженной домой и сделать маленькие крестики копотью над каждой дверью.
Великий Пяток, или Великая Пятница
В пятницу литургии нет, потому что в этот день Сам Господь приносит Себя в жертву, читаются Царские часы. И в третьем часу дня, в момент смерти и снятия с Креста Тела Иисуса Христа, с алтаря священнослужители выносят Плащаницу (плат с изображением Господа, лежащего во гробе) и полагают на середину храма. Тем самым они проходят тот незримый, невидимый путь от Голгофы до Гробницы, где был положен Иисус. И в воспоминание трехдневного нахождения Христа во Гробе Плащаница остается на середине храма в течение трех дней.
Так повествует об этом дне Евангелие от Луки:
Вели с Ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды Его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал; пусть спасет Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над Ним, подходя и поднося Ему уксус, и говоря: «Если Ты Царь Иудейский, спаси Себя Самого». И была над Ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть Царь Иудейский». Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: «Если Ты Христос, спаси Себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или Ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! «И сказал Ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю».
Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого: и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче! В руки Твои предаю дух Мой». И, сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведник». И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие Его, и женщины, следовавшие за Ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это.
Лк. 23, 32-49
У святителя Иоанна Златоуста есть слова: «Претерпел бесчестие нас ради: глава от тернового венца и трости, лицо от ударов и плевков, ланиты от заушений, уста от поднесения уксуса, смешанного с желчью, уши от хулений злочестивых, плечи от биения, десница от трости, которую дали держать Ему вместо скипетра, руки и ноги от гвоздей, ребра от копия, все тело от обнажения, бичевания, одеяния хламидою, притворного поклонения и распятия на кресте«.
Это было зрелище, которое потрясало не только умы и души человеческие, казалось, все Ангелы в тот миг смотрели на это действо с ужасом и священным трепетом. Солнце укрылось в тучи, погружая землю в глубокий мрак, ибо не могло освящать своим светом подобные беззакония. Земля содрогнулась от подобного зрелища и завеса в храме разодралась надвое, и расступались камни над могилами умерших, оживленных смертью Христа. Многие приходили к Кресту «просто посмотреть», но вера молчала в них, несмотря на то что сама природа трепетала в священном ужасе, а они отходили от Креста, но не в ужасе от свершившегося, а боясь грозного ветра, спрятавшегося солнца, они боялись за себя.
И в тот момент, когда книжники и фарисеи, которые хвалились точным знанием Закона, были взволнованы и не понимали, к чему сии знамения, стоявший у Креста сотник-язычник, который был начальником стражи, охранявшей осужденных на смерть, увидев происходящее в природе, узнал в распятом Христе Бога. Подойдя к Кресту он сказал: «Воистину Он был Сын Божий».
В то время, когда иудеи, знавшие, как им казалось, Законы и отличавшиеся внешне благочестивым видом, раздумывали над раздранием завесы в храме, землетрясением и другим подобным, но их гордость и ослепленное самолюбие представляло Мессию в блеске земной славы, в окружении знатных людей, — в это время Бога исповедал распятый рядом со Спасителем на кресте разбойник, совершивший много злодеяний за свою жизнь. И если иудеи насмехались и говорили Спасителю: «Если Ты Бог, сойди с Креста! Спаси Себя Самого! И мы уверуем».
Разбойник, совершивший при жизни множество преступлений, понимает, что Христос распят не по причине греха, а из зависти. Видя измученного страданиями Человека, беспомощного и терзаемого, он сердцем увидел Бога. И когда от толпы стоявшей у Креста летели ругательства и насмешки, разбойник произнес одну фразу, но настолько искреннюю, что первым с Господом вошел в Царство Небесное: «Помяни меня, Господи, когда приидешь во Царствие Твое». На что Сын Божий ответил: «Днесь будешь со Мной в Раю».
Стояла при Кресте и Пресвятая Богородица. Сбывалось предсказание старца Симеона — оружие пройдет душу Твою. В безмолвии и глубокой печали созерцала Она эту Великую Жертву, которую приносил Сын Божий за все человечество. Стоял рядом и Иоанн Богослов, видя эту великую любовь Божию. И распятый Господь с Креста провозглашает: «Жено, се Сын Твой!», и обращаясь к ученику: «Се Матерь твоя!» . Последние слова Спасителя на Кресте: «Свершившася» - слышали все стоявшие, но никто до конца не понимал происходящего, — кто умирал и за что.
На Голгофе совершился великий подвиг в истории мира, благодаря которому Царство Божие явилось в образе Церкви Христовой. В эту Великую пятницу мы все должны рыдать перед Плащаницей, потому что именно за грехи человеков свершилась казнь на Голгофе. И мы все причастны к этому своими грехами, которыми распиаем Христа и по сей день. Задумаемся об этом! Взяв на Себя непосильную для человечества ношу, грехи мира, и по-человечески взывая к Отцу «Да мимо идет Меня чаша сия», Христос, вспомнив о вечной погибели людей, проникнувшись состраданием, победил человеческий страх и принял волю Отца Небесного. Господь подарил нам неоцененный подарок — жизнь вечную, а мы подчас отдаем предпочтение временным, земным удовольствиям, не задумываясь о главном и вечном.
Страстная пятница: что можно есть
Поскольку Великая Пятница — день особый, то есть традиция не вкушать никакой пищи, многие даже не пьют воду до выноса Плащаницы (приблизительно три часа дня), а затем принимают только воду и хлеб.
И суть вечернего богослужения, носящего заупокойный характер, это погребение Христа. Тихим крестным ходом священнослужители, неся Плащаницу, вместе с прихожанами обходят вокруг Церкви, и начинается утренняя Великой Субботы.
Страстная пятница: что нельзя делать
В этот день нельзя играть, петь, танцевать. Страстную пятницу положено проводить в молитвах. Даже в церквях не ведут литургию певцов. Не стоит праздновать день рождения, если он выпадет на 22 апреля. Лучше перенести праздник на другой день.
В Страстную пятницу нельзя пить алкоголь. Люди думали, что тот, кто употреблял алкоголь в тот день, был обречен быть зависимым от него на всю жизнь. Существует убеждение, что если в Страстную пятницу выдержать жажду и не пить воду в течение дня, то весь следующий год ни один напиток не наносит вреда здоровью.
Кроме того, ребенок, зачатый в Страстную пятницу, будет иметь много болезней. Уборка перед Пасхой должна закончиться в Чистый четверг, потому что в пятницу нельзя заниматься домашними делами, работать на земле, шить, вышивать, вязать.
Люди полагали, что посаженные в Страстную пятницу растения не поднимутся, постиранное белье покроется пятнами крови, а нож повредит кого-то, кто захочет что-то вырезать.
Многие задаются вопросом, стоит ли печь в Страстную пятницу или приготовить пасхальные деликатесы в этот день, — это грех. Церковь советует закончить все приготовления в Великий четверг.
Страстная пятница: что можно делать
Итак, многие уверены, что в этот день нужно:
Освятить в церкви кольцо, и тогда оно будет защищать человека от всех болезней. Не обязательно свадебное или драгоценное — просто любимую вещь, с которой тот не расстается изо дня в день.
С церковной службы принести домой 12 горящих свечей и дать им полностью догореть. Считается, что это приносит материальное благополучие, удачу и радость.
Чтобы ребенок рос крепким и счастливым, нужно отлучать его от груди именно в Страстную пятницу.
Страстная пятница: приметы и суеверия
Наши предки верили, что именно в Страстную пятницу можно узнать, есть ли в доме «наговоренная» вещь (то есть такая, на которую злой человек навел порчу). Для этого из церкви приносили недогоревшую свечу, зажигали в доме и обходили с нею все комнаты, поднося к разным углам: где пламя свечи начнет трещать, там и находится заговоренный предмет.
Также в этот день традиционно гадали на урожай. Делали это по погоде:
если небо звездное — будет хороший урожай зерновых;
если весь день пасмурно, «хлеб будет с бурьяном», то есть будет неурожай.
Также считается, что буханка хлеба, испеченная в этот день, исцеляет от всех болезней и никогда не заплесневеет. А пасхальная сдоба, сохраненная от одной Страстной пятницы до следующей, предупреждает болезни.
Страстная пятница: суеверия
Если перевозить пчел в любой день, кроме Страстной пятницы, — они непременно умрут.
Если выстиранное белье вывесить для просушки в Страстную пятницу, на нем появятся пятна крови.
Культура - Сегодня, 18:16 83
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