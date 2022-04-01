Рубль уверенно растет в цене. Доллар и евро дешевеют. Что с гривной непонятно
В Луганске с 22 апреля 2022 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
74,9990 рубля
1 ЕВРО
81,2239 рубля
10 украинских гривен
25,0000 рубля
Вчера, курсы основных валют в Луганске были такими:
1 доллар США
77,0809 рубля
1 ЕВРО
83,2705 рубля
10 украинских гривен
25,0000 рубля
Экономика - Сегодня, 04:30 74
1 доллар США
74,9990 рубля
1 ЕВРО
81,2239 рубля
10 украинских гривен
25,0000 рубля
Вчера, курсы основных валют в Луганске были такими:
1 доллар США
77,0809 рубля
1 ЕВРО
83,2705 рубля
10 украинских гривен
25,0000 рубля
Экономика - Сегодня, 04:30 74
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