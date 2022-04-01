Рубль уверенно растет в цене. Доллар и евро дешевеют. Что с гривной непонятно



1 доллар США

74,9990 рубля

1 ЕВРО

81,2239 рубля

10 украинских гривен

25,0000 рубля

Вчера, курсы основных валют в Луганске были такими:

1 доллар США

77,0809 рубля

1 ЕВРО

83,2705 рубля

10 украинских гривен

25,0000 рубля

Экономика - Сегодня, 04:30 74 В Луганске с 22 апреля 2022 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:1 доллар США74,9990 рубля1 ЕВРО81,2239 рубля10 украинских гривен25,0000 рубляВчера, курсы основных валют в Луганске были такими:1 доллар США77,0809 рубля1 ЕВРО83,2705 рубля10 украинских гривен25,0000 рубляЭкономика - Сегодня, 04:30 74

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