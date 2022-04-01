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Еще 27 АЗС возобновили работу на территории Луганщины

bot Сегодня, 10:150Новости
Еще 27 АЗС возобновили работу на территории Луганщины
Почти 30 автозаправочных станций (АЗС) возобновили работу в северных районах Луганщины. Об этом сообщила пресс-служба минтопэнерго.

«На территории десяти северных районов Луганщины, запустили в работу всего 27 автозаправочных станций. Потребители могут приобрести все виды топлива: бензин марок АИ-92 и АИ-95, дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ (пропан-бутан)," - говорится в сообщении.
Экономика - Сегодня, 10:03 21

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