Еще 27 АЗС возобновили работу на территории Луганщины



«На территории десяти северных районов Луганщины, запустили в работу всего 27 автозаправочных станций. Потребители могут приобрести все виды топлива: бензин марок АИ-92 и АИ-95, дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ (пропан-бутан)," - говорится в сообщении.



Почти 30 автозаправочных станций (АЗС) возобновили работу в северных районах Луганщины. Об этом сообщила пресс-служба минтопэнерго.Экономика - Сегодня, 10:03 21