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В Кременной после боевых действий осталось около семи-восьми тысяч жителей

verter 23-04-2022, 12:15247Новости
В Кременной после боевых действий осталось около семи-восьми тысяч жителей
В Кременной после боевых действий осталось всего около семи-восьми тысяч жителей, сообщили оставшиеся в городе представители местной администрации.

По данным, которые предоставили журналистам из Луганска, оставшиеся в городе представители местной администрации, в Кременной находится порядка семи-восьми тысяч мирных жителей.
На конец 2021 года в Кременной проживало более 18 тысяч человек. Новости Региона - Сегодня, 11:06 139

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