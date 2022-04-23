В Кременной после боевых действий осталось около семи-восьми тысяч жителей





По данным, которые предоставили журналистам из Луганска, оставшиеся в городе представители местной администрации, в Кременной находится порядка семи-восьми тысяч мирных жителей.

На конец 2021 года в Кременной проживало более 18 тысяч человек. Новости Региона - Сегодня, 11:06 139 В Кременной после боевых действий осталось всего около семи-восьми тысяч жителей, сообщили оставшиеся в городе представители местной администрации.По данным, которые предоставили журналистам из Луганска, оставшиеся в городе представители местной администрации, в Кременной находится порядка семи-восьми тысяч мирных жителей.На конец 2021 года в Кременной проживало более 18 тысяч человек. Новости Региона - Сегодня, 11:06 139

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