Церкви на территории Украины изменили время освящения пасхальных корзин
Празднование Пасхи в 2022 году пройдет в условиях военного положения. В связи с этим, украинцев заранее предупредили об изменениях в ходе праздничных богослужений и о перенесении времени освящения пасхальных корзин.
По данным Национальной полиции Украины, в дни празднования православной Пасхи, 24 — 26 апреля 2022 года, в большинстве регионов страны будет действовать комендантский час. В условиях военного времени все церкви и храмы должны изменить графики работы, чтобы не подвергать прихожан опасности.
Церкви в ночь на 24 апреля в Украине будут закрыты, традиционное ночное богослужение пройдет онлайн и будет транслироваться по украинским телеканалам.
журналисты рекомендует смотреть трансляцию Пасхального богослужения на ютуб-каналах храмов:
Киево-Печерской Лавры ,
Свято-Успенской Почаевской Лавры ,
Святогорской Лавры .
Освящение пасхальных корзин пройдет на прилегающей к храмам территории в течение дня и вечером в субботу, 23 апреля, а также утром в воскресенье, 24 апреля, после завершения комендантского часа.
Стоит отметить, что в связи с военным положением в Украине в 2022 году дополнительной выходной день по случаю празднования Пасхи отменен. Понедельник, 25 апреля, будет рабочим днем. Культура - Сегодня, 13:00 107
По данным Национальной полиции Украины, в дни празднования православной Пасхи, 24 — 26 апреля 2022 года, в большинстве регионов страны будет действовать комендантский час. В условиях военного времени все церкви и храмы должны изменить графики работы, чтобы не подвергать прихожан опасности.
Церкви в ночь на 24 апреля в Украине будут закрыты, традиционное ночное богослужение пройдет онлайн и будет транслироваться по украинским телеканалам.
журналисты рекомендует смотреть трансляцию Пасхального богослужения на ютуб-каналах храмов:
Киево-Печерской Лавры ,
Свято-Успенской Почаевской Лавры ,
Святогорской Лавры .
Освящение пасхальных корзин пройдет на прилегающей к храмам территории в течение дня и вечером в субботу, 23 апреля, а также утром в воскресенье, 24 апреля, после завершения комендантского часа.
Стоит отметить, что в связи с военным положением в Украине в 2022 году дополнительной выходной день по случаю празднования Пасхи отменен. Понедельник, 25 апреля, будет рабочим днем. Культура - Сегодня, 13:00 107
Метки: {keywords}