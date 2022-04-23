Масштабный сбой в ПриватБанке: у людей с карт пропадают деньги
В ПриватБанке произошел масштабный сбой. Интернет-банкинг и банкоматы не работают. Клиенты банка не могут снять деньги со своих карт и не могут рассчитаться через терминалы в магазинах. В сообщениях люди массово пишут, что у них с карточек пропадают деньги.
ПриватБанк уже признал проблему и сообщил о ней на своих интернет-платформах. В банке также заверили, что специалисты уже работают над решением проблемы, и вместе с тем предупредили о возможных сбоях в работе Приват24 и при безналичной оплате картами в терминалах.
«Друзья, знаем о проблеме и уже решаем. На каналах связи произошел сбой. Поэтому сегодня возможны перебои и задержки в работе сервисов банка, в частности Приват24, сети банкоматов и оплате картами через торговые терминалы. Наши специалисты уже работают над скорейшим восстановлением стабильной работы! приносим извинения за неудобства и благодарим за понимание!», — пишут в сообщении пресс-службы банка.
В комментариях к этой публикации клиенты ПриватБанка обрушили на финучреждение шквал возмущения. Людей можно понять, ведь сегодня как раз все активно покупают продукты к Пасхе. У большинства нет никаких наличных денег. Все надежда — на банковские карты, а от них — никакого проку. Более того: у многих после неудачных попыток рассчитаться карточкой со счета списались двойные суммы покупок. А некоторые вообще не понимают, куда делись их деньги.
«6 банкоматов обошла, все отключены. Это не сбой, а диверсия. Вы хотите, чтобы мы сразу снимали с карты все средства?», «Что за карта KYIV, на которую у меня сняли деньги? Это тоже сбой? Не могу никуда дозвониться и написать. Сейчас остальные деньги переведу в другой банк. На всякий случай», «Все банкоматы выключены, в метро карты не берут, операторы вымерли...», «У меня сняли с карты дважды по 3100... а оплата в магазине не прошла ! Что мне делать? Оператору невозможно дозвониться», — пишут люди в комментариях.
ПриватБанк уверяет клиентов, что проблему решают.
«К сожалению, возникла аварийная ситуация с каналами связи, из-за чего сейчас можно столкнуться с временными задержками в работе сервисов банка. Наши специалисты делают все возможное для скорейшего восстановления стабильной работы. Для получения информации о вашем счете необходимо обратиться в чат онлайн в вашем Приват24», — отвечает служба поддержки банка.
Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 14:21 50
ПриватБанк уже признал проблему и сообщил о ней на своих интернет-платформах. В банке также заверили, что специалисты уже работают над решением проблемы, и вместе с тем предупредили о возможных сбоях в работе Приват24 и при безналичной оплате картами в терминалах.
«Друзья, знаем о проблеме и уже решаем. На каналах связи произошел сбой. Поэтому сегодня возможны перебои и задержки в работе сервисов банка, в частности Приват24, сети банкоматов и оплате картами через торговые терминалы. Наши специалисты уже работают над скорейшим восстановлением стабильной работы! приносим извинения за неудобства и благодарим за понимание!», — пишут в сообщении пресс-службы банка.
В комментариях к этой публикации клиенты ПриватБанка обрушили на финучреждение шквал возмущения. Людей можно понять, ведь сегодня как раз все активно покупают продукты к Пасхе. У большинства нет никаких наличных денег. Все надежда — на банковские карты, а от них — никакого проку. Более того: у многих после неудачных попыток рассчитаться карточкой со счета списались двойные суммы покупок. А некоторые вообще не понимают, куда делись их деньги.
«6 банкоматов обошла, все отключены. Это не сбой, а диверсия. Вы хотите, чтобы мы сразу снимали с карты все средства?», «Что за карта KYIV, на которую у меня сняли деньги? Это тоже сбой? Не могу никуда дозвониться и написать. Сейчас остальные деньги переведу в другой банк. На всякий случай», «Все банкоматы выключены, в метро карты не берут, операторы вымерли...», «У меня сняли с карты дважды по 3100... а оплата в магазине не прошла ! Что мне делать? Оператору невозможно дозвониться», — пишут люди в комментариях.
ПриватБанк уверяет клиентов, что проблему решают.
«К сожалению, возникла аварийная ситуация с каналами связи, из-за чего сейчас можно столкнуться с временными задержками в работе сервисов банка. Наши специалисты делают все возможное для скорейшего восстановления стабильной работы. Для получения информации о вашем счете необходимо обратиться в чат онлайн в вашем Приват24», — отвечает служба поддержки банка.
Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 14:21 50
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