Масштабный сбой в ПриватБанке: у людей с карт пропадают деньги



«Друзья, знаем о проблеме и уже решаем. На каналах связи произошел сбой. Поэтому сегодня возможны перебои и задержки в работе сервисов банка, в частности Приват24, сети банкоматов и оплате картами через торговые терминалы. Наши специалисты уже работают над скорейшим восстановлением стабильной работы! приносим извинения за неудобства и благодарим за понимание!», — пишут в сообщении пресс-службы банка.





«6 банкоматов обошла, все отключены. Это не сбой, а диверсия. Вы хотите, чтобы мы сразу снимали с карты все средства?», «Что за карта KYIV, на которую у меня сняли деньги? Это тоже сбой? Не могу никуда дозвониться и написать. Сейчас остальные деньги переведу в другой банк. На всякий случай», «Все банкоматы выключены, в метро карты не берут, операторы вымерли...», «У меня сняли с карты дважды по 3100... а оплата в магазине не прошла ! Что мне делать? Оператору невозможно дозвониться», — пишут люди в комментариях.





«К сожалению, возникла аварийная ситуация с каналами связи, из-за чего сейчас можно столкнуться с временными задержками в работе сервисов банка. Наши специалисты делают все возможное для скорейшего восстановления стабильной работы. Для получения информации о вашем счете необходимо обратиться в чат онлайн в вашем Приват24», — отвечает служба поддержки банка.

