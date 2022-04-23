Cбой в ПриватБанке: из-за него не работают переводы с карт Monobank и ПУМБ
Клиенты банков жалуются на невозможность перевода средств на карты ПриватБанка.
Из-за технического сбоя в ПриватБанке клиенты других банков (например, ПУМБ или Monobank) не могут перевести средства на карты первого.
Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский в Telegram.
«Из-за технических проблем в ПриватБанке испытываем сложности с отправкой переводов на их карты. Прошу отнестись с пониманием», — написал он.
Возникают проблемы и с расчетами картой при покупке товаров в супермаркетах. Проблема заключается в том, что большинство магазинов пользуются терминалами именно ПриватБанка.
Об одном из таких случаев клиенты банка сообщили «Сегодня». Скупившись продуктами на праздники и не имея при себе наличных денег, они не могли рассчитаться картами ни одного банка: ни ПУМБ, ни Mono.
Сбой в ПриватБанке
В ПриватБанке случилась аварийная ситуация с каналами связи, из-за чего 23 апреля клиенты банка могут столкнуться с временными задержками.
Так, временные задержки могут быть в:
работе сервисов банка;
сети банкоматов;
оплаты картами покупок через торговые терминалы.
«Специалисты банка делают все возможное для скорейшего возобновления стабильной работы», — отметили в пресс-службе.
Новости Украины - Сегодня, 15:15 77
Из-за технического сбоя в ПриватБанке клиенты других банков (например, ПУМБ или Monobank) не могут перевести средства на карты первого.
Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский в Telegram.
«Из-за технических проблем в ПриватБанке испытываем сложности с отправкой переводов на их карты. Прошу отнестись с пониманием», — написал он.
Возникают проблемы и с расчетами картой при покупке товаров в супермаркетах. Проблема заключается в том, что большинство магазинов пользуются терминалами именно ПриватБанка.
Об одном из таких случаев клиенты банка сообщили «Сегодня». Скупившись продуктами на праздники и не имея при себе наличных денег, они не могли рассчитаться картами ни одного банка: ни ПУМБ, ни Mono.
Сбой в ПриватБанке
В ПриватБанке случилась аварийная ситуация с каналами связи, из-за чего 23 апреля клиенты банка могут столкнуться с временными задержками.
Так, временные задержки могут быть в:
работе сервисов банка;
сети банкоматов;
оплаты картами покупок через торговые терминалы.
«Специалисты банка делают все возможное для скорейшего возобновления стабильной работы», — отметили в пресс-службе.
Новости Украины - Сегодня, 15:15 77
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